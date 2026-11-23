Gunta Sloga atklāj, kā dalīja valsts naudu medijiem un kāpēc viņa aizgāja no SIF
Mazā tirgū un valodā ar ierobežotu auditoriju valsts atbalsts medijiem ir vitāli nepieciešams, īpaši reģionālajiem izdevumiem, kuri bez tā vienkārši neizdzīvotu, sarunā ar Jauns.lv uzsver Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga.
Tomēr viņa neslēpj, ka pašreizējā sistēmā, kurā Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē darbojas politiķi, pastāv nopietns risks - politizācija un draudi, ka mediji var kļūt piesardzīgāki vai iegrimt pašcenzūrā, baidoties nākamgad palikt bez finansējuma.
Gunta Sloga pati sešus gadus darbojusies kā SIF eksperte un atklāj, ka galu galā no šī darba aizgājusi rutīnas un atsevišķu lēmumu dēļ. Lai gan vadošie nacionālie mediji konkursos parasti iesnieguši ļoti kvalitatīvus projektus, kopējā pieejamā naudas summa ir ierobežota, un līdzekļi dažkārt tikuši piešķirti arī vājiem vai mākslīgi “pievilktiem” pieteikumiem - piemēram, radiostaciju īsajām ziņām no aģentūrām vai paredzamiem Latgales tūrisma un kulinārijas aprakstiem.
Vienlaikus viņa noraida pieņēmumus par politisku izrēķināšanos vērtēšanas procesā, skaidrojot, ka projektu noraidījumu pamatā parasti bijušas administratīvas problēmas, piemēram, nodokļu vai īpašumtiesību jautājumi, kā arī principiāla nostāja neatbalstīt medijus, kas izplata prokrievisku saturu. Slogas ieskatā, sistēmu noteikti vajag pārdomāt un uzlabot, taču pilnībā atteikties no valsts atbalsta vai padarīt to par politiķu ieroci būtu bīstami Latvijas informācijas telpai.
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