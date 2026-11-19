No autoservisa pazūd salūzis auto, vēlāk to atrod sadegušu mežā - aizturēti divi jaunieši
Valsts policija aizdomās par automašīnas zādzību un nodedzināšanu Priekules pagastā aizturējusi divus jauniešu.
Šā gada 27. oktobrī Valsts policijā saņemts iesniegums, ka 26. oktobrī vīrietis konstatēja, ka līdz šim nenoskaidrotā laikā ir nozagts viņam piederošais transportlīdzeklis "Citroen", kurš bija novietots Dienvidkurzemes novadā, Vaiņodes pagastā pie autoservisa remonta, jo nebija braukšanas kārtībā. Valsts policijas amatpersonas par notikušo sāka kriminālprocesu un automašīnu atrada nodedzinātu Dienvidkurzemes novadā, Priekules pagastā mežā.
Valsts policijas amatpersonas 28. oktobrī aizturēja vienu pilngadīgu jaunieti aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Savukārt 11. novembrī aizturēts arī otrs jaunietis, kurš tiek turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Abi pilngadīgie jaunieši iepriekš nebija nonākuši Valsts policijas redzeslokā saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem. Jaunieši ar izmeklēšanu sadarbojas.
Līdz šim izmeklēšanā noskaidrots, ka automašīnas īpašnieks savu transportlīdzekli, kas nebija braukšanas kārtībā, bija novietojis pie autoservisa, atstājot tajā aizdedzes atslēgas. Pēc kāda laika automašīna pazudusi, taču autoservisa darbinieki pieņēmuši, ka īpašnieks to jau ir aizvedis. Savukārt automašīnas īpašnieks domājis, ka servisa darbinieki jau sākuši remontdarbus. Patiesībā automašīna tika nozagta oktobra sākumā.
Jaunieši apgalvo, ka tā kā automašīna nebija braukšanas kārtībā, viņi to vilkuši ar savu automašīnu. Viņu mērķis esot bijis iedarbināt un izmantot braukšanai bezceļa apstākļos, taču tas nav izdevies. Tāpēc automašīnai izsisti aizmugurējie logi, bet vēlāk, lai slēptu noziedzīgā nodarījuma pēdas, tā nodedzināta, norāda Šeršņova.
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Valsts policijā pret abiem jauniešiem sākts kriminālprocess par transportlīdzekļa zādzību un par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem.