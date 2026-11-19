VID brīdina par būtiskām izmaiņām: no nākamā gada daudzi vairs nevarēs pieslēgties EDS kā ierasts
Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iedzīvotājus un uzņēmējus savlaicīgi sagatavoties izmaiņām VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanā. Izmaiņu mērķis ir paaugstināt informācijas drošību un nodrošināt vienotus elektroniskās identifikācijas standartus atbilstoši aktuālajām Eiropas Savienības prasībām.
Ja pašlaik EDS pieslēdzies ar internetbanku, ir laiks sagatavoties pārmaiņām. No 2027. gada 1. janvāra lietotāji EDS varēs pieslēgties tikai ar augstas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka EDS vairs nevarēs pieslēgties, izmantojot internetbanku autentifikāciju. EDS lietotājiem līdz tam ir jāizvēlas drošāks pieslēgšanās veids.
Kāpēc tiek ieviestas izmaiņas
EDS satur sensitīvu informāciju par fiziskām un juridiskām personām, tāpēc ir būtiski nodrošināt augstu personas datu un nodokļu informācijas aizsardzību. Lai to panāktu, no 2027. gada 1. janvāra piekļuve EDS būs iespējama tikai ar augstas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.
Kā sagatavoties
Ja pašlaik EDS izmanto, pieslēdzoties tikai ar internetbanku, līdz 2026. gada beigām nepieciešams iegūt un aktivizēt kādu no šiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem:
• Smart-ID kvalificēto versiju (Smart-ID Qualified);
• eParaksts mobile;
• eID karti ar PIN kodiem un karšu lasītāju.
Ja EDS jau tagad izmanto, pieslēdzoties ar Smart-ID Qualified, eParaksts mobile vai eID karti, nekas nav jāmaina. Arī pēc 2027. gada 1. janvāra sistēmu būs iespējams izmantot līdzšinējā kārtībā.
Plašāka informācija par drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem pieejama portālā www.eparaksts.lv un VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.