Ruksis pie Rāmavas daudzstāvenes, sadedzina neiedarbināmu auto, suni no saimnieka aizvilina ar desu: kriminālā province
Rāmavā gar daudzdzīvokļu mājas balkoniem pirms nedēļas klīda kāds nomaldījies sivēns, bet Ogrē no saimnieka bija aizskrējis kāds suņuks, jo garāmgājēja piedāvāja daudz gardākus dzīves apstākļus – desas luņķi.
Jelgavā kāds sportisks garnadzis apzaga veikalu “Sportland”, bet viņam no likumsargiem ar velosipēdu tālu neizdevās aizlaistiem – tikai līdz kaimiņkvartālam. Savukārt Vaiņodē diviem jauniešiem izdevās nozagt vieglo automašīnu “Citroen”. Tikai viņus sagaidīja vilšanās. Spēkratu neizdevās iedarbināt un viņu aiz dusmām to nodedzināja.
Sivēns klaiņo pa Rāmavas pagalmiem
Pagājušās nedēļas svētdienas rāmo mieru Ķekavas novada Rāmavā, tikai pāris kilometrus no galvaspilsētas robežas, iztraucēja omulīgs ruksis. Tur daudzdzīvokļu māju pagalmā klejoja cūka, vēstīja vietējo iedzīvotāju “Facebook” forums “Katlakalns / Pļavniekkalns / Rāmava / Kooperatīvs Ziedonis / Valdlauči”: “Rāmavā pa pagalmu pastaigājas cūka bez saimnieka. Kurš ir pazaudējis cūku?”
Tika minēts, kā un no kurienes dzīvnieks nonācis daudzstāvu dzīvojamās mājas pagalmā. Interneta komentāros šī mājlopā amizantā pastaiga izpelnījās desmitiem komentāru. Zinātāji teic, ka sivēns esot kādas privātmajas iedzīvotāju mīļdzīvnieks, kurš devies brīvsolī.
Ogrē suns saimnieka vietā izvēlas desu
Savukārt laikraksts “Ogres Vēstis Visiem” vēsta, ka pirms pāris nedēļām Ogres policijai nācās nodarboties ar kāda suņa tvarstīšanu. “Policijā saņemts ziņojums par suni, kurš bez uzraudzības klaiņo pie bērnudārza “Zelta sietiņš” Skolas ielā, Ogrē. Apsekojot apkārtni, likumsargi Rīgas ielā sastapa sievieti, kura baroja noklīdušo melno suni ar desu. Ar mikročipa lasītāju policisti noskaidroja dzīvnieka saimnieku un viņa dzīvesvietu.”
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Saimnieks tika sazvanīts un ieradās pakaļ mīlulim. Par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu suņa īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums, raksta Ogres prese.
“Sportiski” bēg no Jelgavas pašvaldības policijas
Toties Jelgavas pašvaldības policistiem šīs nedēļas pirmdienā pilsētas centrā nācās dzīties pakaļ garnadzis, kurš bija mēģinājis bez maksas papildināt savu sporta apģērbu kolekciju prestižā sporta veikalā.
Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektori pirmdien pulksten 10:55 saņēma informāciju par zādzību sporta preču veikalā “Sportland” tirdzniecības centrā “Pilsētas pasāža”. Saņemot personas aprakstu, Patruļpolicijas ekipāža netālu no notikuma vietas pamanīja pazīmēm atbilstošu vīrieti, kurš pārvietojās ar velosipēdu. Pamanot likumsargus, persona sāka bēgt, ignorējot vairākkārtējas likumīgas prasības apstāties. Pēc pakaļdzīšanās caur māju pagalmiem pulksten 11:16 vīrietis tika aizturēts Zemgales prospektā 10, apmēram kilometra attālumā no tirdzniecības centra, vēsta policijas “asā hronika”.
Veicot pārbaudi, aizturētā vīrieša mugursomā atrada nozagto apģērbu – “Nike” jaku un bikses ar visām cenu zīmēm un drošības marķējumiem, kuru kopējā vērtība ir 249,98 eiro. Pārrunu laikā vīrietis atzinās zādzības izdarīšanā. Aizturēto nogādāja Valsts policijas Dienvidzemgales iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Tāpat par policijas darbinieka likumīgo prasību neizpildīšanu vīrietim uzsākts administratīvais process un piemērots 50 eiro naudas sods.
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Dienvidkurzemā sadedzina auto, jo ar to nevar pabraukt
Valsts policija par automašīnas zādzību un tās nodedzināšanu aizturējusi divus jauniešus Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā. Jaunieši nospēra remontam novietotu automašīnu, kuru bija iecerējuši izmantot braukšanai bezceļa apstākļos, taču, kad iecerētais neizdevās, transportlīdzekli nodedzināja. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.
Notikums noticis pagājušā mēneša beigās, bet policija visas detaļas atklājusi tikai tagad. 26. oktobrī apzagtais vīrietis konstatēja, ka viņam piederošā automašīna “Citroen”, kura bija novietota Vaiņodes pagastā pie autoservisa, jo nebija braukšanas kārtībā. Valsts policijas uzsāka kriminālprocesu un automašīnu atrada nodedzinātu kaimiņpagastā - Priekules pagastā mežā. 28. oktobrī policija aizturēja vienu pilngadīgu jaunieti aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Savukārt 11. novembrī aizturēts arī otrs jaunietis, kurš tiek turēts aizdomās par to pašu.
Līdz šim izmeklēšanā noskaidrots, ka automašīnas īpašnieks savu transportlīdzekli, kas nebija braukšanas kārtībā, bija novietojis pie autoservisa, atstājot tajā aizdedzes atslēgas. Pēc kāda laika automašīna pazudusi, taču autoservisa darbinieki pieņēmuši, ka īpašnieks to jau ir aizvedis. Savukārt automašīnas īpašnieks domājis, ka servisa darbinieki jau uzsākuši remontdarbus. Patiesībā automašīna tika nozagta oktobra sākumā.
Jaunieši apgalvo, ka tā kā automašīna nebija braukšanas kārtībā, viņi to vilkuši ar savu automašīnu. Viņu mērķis esot bijis iedarbināt un izmantot braukšanai bezceļa apstākļos, taču tas nav izdevies. Tāpēc automašīnai izsisti aizmugurējie logi, bet vēlāk, lai slēptu noziedzīgā nodarījuma pēdas, tā nodedzināta.
Pret abiem jauniešiem uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa zādzību un par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem.