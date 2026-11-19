Tehnisku iemeslu dēļ slēgtas visas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas
Ceturtdien, 19. novembrī, tehnisku traucējumu dēļ slēgtas visas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļas, informē iestāde.
PMLP sociālajā tīklā “X” paziņojusi, ka tehnisku iemeslu dēļ šodien nedarbojas neviena no pārvaldes nodaļām. Iestādē skaidro, ka visās nodaļās radušies tehniski traucējumi, kas neļauj sniegt ierastos pakalpojumus.
Kā LSM.lv informēja PMLP, problēmas skārušas sistēmas, kuras darbinieki izmanto dokumentu noformēšanai. Pārvaldes pārstāve Madara Puķe norādīja, ka pašlaik nav indikāciju par iespējamu kiberuzbrukumu.
Kamēr tiek meklēti traucējumu cēloņi un novērstas problēmas, PMLP darbinieki konsultē klientus un pārceļ iepriekš pieteiktos apmeklējumus uz vēlāku laiku.
Pārvaldē aktīvi strādā pie tehnisko traucējumu novēršanas, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā. Pēc pašreizējām aplēsēm, PMLP nodaļas varētu atsākt darbu piektdien, 20. novembrī. Iestāde atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni.
Cienījamie klienti! Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ visas Pārvaldes nodaļas šodien ir slēgtas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni! https://t.co/Njmq3GLMMP— PMLP (@IeM_PMLP) November 19, 2026