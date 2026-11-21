Latvijas siers iegūst bronzu pasaules čempionātā: kā mūsu mājražotāji izkāpj no padomju "Krievijas siera" ēnas
Latvijā ir senas, bet padomju laikā dziļi traumētas pārtikas produktu ražošanas tradīcijas. Pateicoties meistariem dažādās valsts malās, tās atdzimst un kā atzīmē LLTA "Lauku ceļotājs" valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele, latviešiem šajā jomā nav nekāda pamata sevi noniecināt citu valstu priekšā.
Tomēr, lai atsevišķu mazo ražotāju entuziasms un ambīcijas pārvērstos stabilā, valsts līmenī atbalstītā izcilībā, mums vēl tāls ceļš ejams.
Spānijas dienvidos, Kordovas pilsētā netipiski pelēcīgu un lietainu laikapstākļu pavadībā, pagājušajā nedēļā norisinājās viens no prestižākajiem pasaules kulinārijas notikumiem – Pasaules siera konkurss (“World Cheese Awards”). Šeit vienkopus pulcējas tūkstošiem siera meistaru, nozares ekspertu un gardēžu no vairāk nekā četrdesmit valstīm. Pirmo reizi šajā vēsturiskajā garšas arēnā, kurā parasti dominē gadsimtiem senas Eiropas siera lielvalstis, sevi pieteica arī Latvija.
Šis notikums ir kas vairāk par vienkāršu dalību starptautiskā izstādē. Tas kalpo par atskaites punktu, lai izvērtētu mūsu spēju radīt augstākās raudzes produktus un konkurēt globālā tirgū. Konkursa superžūrijā, kas no 108 labākajiem izvēlēsies pasaules čempionu, arī Latvijas pārstāve – siera ražotnes Soira izveidotāja Inga Āriņa Vilne. Asnāte Ziemele uzsver – tas mums ir liels gods un apliecina, ka esam pamanīti uz lielās siera kartes.
Tomēr vispriecīgāko ziņu pēc konkursa saņēma Kaziņas Bonijas sierotava, kuras ražotais smēriņš ieguva bronzas medaļu. Izcils sasniegums!
Siers ar Latvijas garšu
Gadiem ilgi Latvijas siera tradīcijas padomju mantojuma ietekmē bija reducētas līdz diviem
masveida produktiem – Krievijas un Holandes sieram. Šī vienveidība radīja priekšstatu, ka Latvijā nav un nevar būt smalkas siera kultūras. Taču šodien situācija strauji mainās, un vietējie meistari sāk apzināties savu patieso potenciālu.
Lielisks iedvesmas avots ir Ziemeļvalstu, jo īpaši Norvēģijas, pieredze. Vēl pirms pārdesmit gadiem Norvēģijā valdīja izteikts industriālā siera monopols, bet kādā no pasaules siera konkursiem galveno balvu saņēma neliela norvēģu siera ražotne un tas kļuva par atspēriena punktu visai industrijai, dodot zaļo gaismu mazajiem mājražotājiem un viņu eksperimentiem būtiski mainot siera kultūru valstī. Arī Latvijai ir visas iespējas atkārtot šādu veiksmes stāstu, jo mūsu galvenais trumpis ir dabiskā vide un izejvielu tīrība.
Asnāte Ziemele uzsver šo fundamentālo priekšrocību: "Mums nevajag sevi salīdzināt ar Franciju, Spāniju vai Šveici un mēģināt viņus kopēt, jo mums ir savas tradīcijas un savas unikālās garšas. Mums ir izcils piens, jo mūsu govis ēd dabisku, kvalitatīvu barību, tāpēc siera kvalitāte, ko mēs spējam saražot, jau pašos pamatos ir izcila."
Tomēr, kāpēc šis potenciāls vēl nav pilnībā realizēts? Asnāte Ziemele uzskata, ka galvenais klupšanas akmens nereti ir pašu meistaru psiholoģiskā barjera un nevēlēšanās spert to vienu, izšķirošo soli pretī pilnībai. Daļai ražotāju pietrūkst padziļinātu tehnoloģisko zināšanu par siera nogatavināšanas procesiem. Vēl bīstamāka ir samierināšanās ar viduvējību – apziņa, ka vietējais patērētājs pircēju lojalitātes vai nezināšanas dēļ tāpat nopirks produktu ar nelielām smaržas, konsistences vai garšas nepilnībām.
Tieši šī komforta zona liedz sasniegt augstāko pilotāžu. Lai lauztu šo domāšanu, "Lauku ceļotājs" mērķtiecīgi mudina meistarus piedalīties starptautiskos konkursos un organizē pieredzes apmaiņas braucienus pie Eiropas labākajiem siera darītājiem.
"Dalība šādā konkursā ir iespēja ieraudzīt sevi pasaules kontekstā un saprast, ka mēs varam mērķēt daudz augstāk," konkursa nozīmi izaugsmes veicināšanā skaidro Asnāte Ziemele. "Šobrīd daudziem mūsu ražotājiem ir izveidots lielisks pamats. Pietrūkst tikai nedaudz slīpējuma – varbūt precīzākas temperatūras, varbūt cita nogatavināšanas laika –, lai viņu siers būtu absolūti perfekts."
Sidrs – Latvijas dārzu apslēptais dārgums
Līdzās sieram viens no daudzsološākajiem un starptautiski jau pamanītajiem Latvijas nišas produktiem ir amatnieku sidrs. Kamēr lielveikalu plauktos joprojām dominē lēti, no ābolu sulas koncentrāta un cukura sīrupa ražoti gāzēti dzērieni, kurus korektāk būtu saukt par sidra izstrādājumiem, aptuveni piecpadsmit vietējie mājražotāji Latvijā rada patiesi augstvērtīgus dzērienus.
Šajā jomā mūsu ziemeļnieciskais klimats, kas citkārt šķiet kā trūkums, kļūst par milzīgu priekšrocību. Lēnā ābolu nogatavošanās un mūsu vecās, pārbaudītās ābeļu šķirnes piešķir augļiem izteiktu skābuma un salduma balansu, kā arī aromāta bagātību. Šādas nianses bieži vien trūkst lielo sidra lielvalstu – Francijas vai Lielbritānijas – industriālajos dārzos audzētajiem āboliem. Turklāt Latvijas meistari nebaidās radoši eksperimentēt ar vietējās dabas veltēm.
Asnāte Ziemele uzsver Latvijas sidra ražotāju radošo lidojumu: "Latvijas veco šķirņu āboli ir ārkārtīgi smaržīgi un ar bagātīgu garšas buķeti. Kad mūsu meistari tam visam prasmīgi pievieno pļavu ziedus, meža ogas vai aromātiskās zālītes, top pasaules līmeņa dzēriens, ko vispār nevar salīdzināt ar masveida produkciju."
Neskatoties uz to, ka Latvijas sidri jau guvuši atzinību starptautiskās degustācijās (tostarp pat tik tālos tirgos kā Austrālija), pašu mājās mazajiem ražotājiem klājas smagi. Viņiem ir ārkārtīgi grūti izdzīvot lielveikalu dempinga apstākļos, kur vidējais patērētājs sidru joprojām uztver kā alternatīvu lētam alum un nav gatavs par to maksāt atbilstošu cenu.
Tāpēc amatnieku sidra īstā vieta nav lielveikalu akciju stendos, bet gan specializētajos dzērienu veikalos, augstas klases restorānos pie ēdienkartes un eksporta tirgos. Tur pircējs saprot, ka īsts sidrs, kas radīts, izmantojot darbietilpīgo tradicionālo šampanieša metodi (ar otrreizējo rūgšanu pudelē), ir smalks dzēriens, kura tapšana prasa mēnešiem ilgu pacietību un roku darbu.
Svaiguma fenomens un patiesais kulinārais tūrisms
Runājot par Latvijas gastronomisko pievilcību ārzemju tūristu acīs, mēs bieži vien mēģinām izdomāt divriteni no jauna, cenšoties atdarināt Rietumeiropas smalko restorānu tendences. Taču Asnāte Ziemele atgādina, ka patiesībā mūsu lielākais trumpis nebalstās sarežģītās molekulārās kulinārijas tehnikās vai eksotiskās sastāvdaļās, bet gan ģeniālā vienkāršībā un produktu absolūtā svaigumā.
Viesus no Rietumeiropas un Skandināvijas, kur pārtikas aprite ir maksimāli industrializēta, bieži vien pārsteidz tas, ko mēs ikdienā uztveram kā pilnīgu pašsaprotamību. Viņiem tas ir īsts atklājums – ēdiens, kas nav ceļojis tūkstošiem kilometru, nav bijis sasaldēts un ir gatavots no vietējām, dabiski audzētām izejvielām. Mūsu senā prasme cept īstu rudzu maizi, gatavot neskaitāmus un izcilus kartupeļu ēdienus un pasniegt dārzeņus, kas vēl no rīta auguši lauku saimniecības dobē, ir tas, kas veido mūsu unikālo un neaizmirstamo tūrisma vizītkarti.
Par ārzemnieku patieso pārsteigumu Asnāte Ziemele stāsta no savas ikdienas pieredzes: "Viņi ārkārtīgi novērtē mūsu virtuvi, jo uzreiz jūt, ka ēdiens nav gatavots no sasaldētiem produktiem vai pusfabrikātiem. Viņi redz, ka mēs protam prasmīgi saglabāt vietējo produktu dabisko garšu, struktūru un svaigumu, nevis noslāpēt to ar smagām mērcēm vai garšas pastiprinātājiem."
Cik gluds ir Latvijas “Siera ceļš”
Lai popularzētu vietējo ražotāju produkciju, ar Eiropas Savienības atbalstu ir izveidots īpašs kulinārais maršruts – “Siera ceļš” (https://www.celotajs.lv/lv/brand/cheese). Tas ir Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” īstenots kulinārā tūrisma maršruts, kas vienotā tīklā apvieno desmitiem pašmāju amatniecības un lauku siera ražotāju visā Latvijā. Šī iniciatīva ir izveidota ar Eiropas Savienības (ELFLA) atbalstu, aicinot gardēžus un ceļotājus doties ciemos pie vietējiem siera ražotājiem, lai iepazītu siera tapšanas tradīcijas, baudītu degustācijas un iegādātos unikālus produktus – no tradicionālā Jāņu siera līdz izsmalcinātiem nogatavinātiem govs, kazas un aitas piena sieriem.
Vienlaikus, lai ražotāju entuziasms nenoplaktu un Latvija turpinātu attīstīties kā unikālu garšu cienītāju ceļamērķis, svarīgi ir veidot elastīgāku sadarbību starp ražotājiem un valsts iestādēm. Nav šaubu – Latvijai ir visi priekšnoteikumi, lai kļūtu par Ziemeļeiropas mēroga gastronomiskā tūrisma galamērķi ar spēcīgu, daudzveidīgu mazo ražotāju tīklu, tomēr šo dabisko attīstību nereti bremzē mūsu valsts iestāžu birokrātiskais slogs un neelastīgā pieeja. Asnāte Ziemele atzīst, ka galvenā problēma ir tā, ka mazajām saimniecībām, kurās strādā viena ģimene un ražošanas apjomi ir niecīgi, nereti tiek piemēroti tādi paši standarti kā lielajām pārtikas rūpnīcām. Kontroles mehānismi neņem vērā mājražošanas specifiku un sezonālo raksturu.
Neraugoties uz iekšējiem un ārējiem šķēršļiem, Latvijas spēja radīt pasaules līmeņa produktus nav nekāds romantizēts mīts – Asnāte Ziemele ir pārliecināta, ka tā tā jau šobrīd ir realitāte un viss, kas mums vēl nepieciešams, ir lielāka pašapziņa, neatlaidība noslīpēt pēdējās garšas nianses un saprātīga valsts politika, kas ļauj mūsu mazajiem meistariem elpot brīvi un radīt ar prieku.