Lūk tā ir jādzīvo! Anatolijam un Jefrosīnijai ir pāri 70, bet viņi nupat apprecējās Daugavpils pansionātā
Patriotu nedēļas laikā, 13. novembrī, Daugavpils sociālās aprūpes centrā gredzenus mija divi tā iemītnieki – 72 gadus vecais Anatolijs un 74 gadus vecā Jefrosīnija. Abus jaunlaulātos sirsnīgi sveica Daugavpils pilsētas pašvaldība, kura publicējusi ierakstu vietvaras mājaslapā, ka “mīlestībai nav vecuma”.
“Daugavpils sociālās aprūpes centrā notika īpašs un sirsnīgs notikums. Divi centra iemītnieki nolēma savu dzīvi turpmāk pavadīt kopā un svinīgā ceremonijā viens otram teica jāvārdu, kļūstot par vīru un sievu.
Jaunlaulātajiem šī diena bija prieka un aizkustinošu mirkļu piepildīta. Svinīgā gaisotnē viņi saņēma ziedus, apsveikumus un sirsnīgus laba vēlējumus. Par īpašu svētku noskaņu bija parūpējušies arī Daugavpils sociālās aprūpes centra darbinieki, kuri ar prieku iesaistījās šī nozīmīgā notikuma organizēšanā.
Šīs kāzas ir skaists atgādinājums, ka mīlestībai un vēlmei būt kopā nav vecuma robežu. Arī senioru gados iespējams piedzīvot jaunus, nozīmīgus dzīves notikumus, veidot ciešas attiecības un dalīties ikdienas priekos ar sev tuvu cilvēku.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Sociālais dienests sirsnīgi sveic jaunlaulātos, vēlot viņiem stipru veselību, savstarpēju mīlestību, rūpes vienam par otru un daudz skaistu kopīgu mirkļu. Lai jaunais dzīves posms ir piepildīts ar siltumu, sapratni un prieku būt kopā,” raksta Daugavpils pilsētas dome.
Savu dzīvi kopīgām saitēm nolēmuši saistīt 72 gadus vecais Anatolijs Andrejevs un 74 gadus vecā Jefrosīnija Veļičko, vēsta Daugavpils ziņu vietnes. Daugavpilieši sociālajos tīklos neskopojas ar apsveikumiem jaunlaulātajiem:
* “Cilvēkam nav jābūt vienam. Malači! Lai ir ko gaidīt, par ko rūpēties, teikt labus vārdus, izrunāties no sirds. Apsveicam!” * “Prieks par Jums. Lai izdodas vēl ilgi kopā būt!” * “Cik skaisti. Lai daudz mīlestības un laimes.” * “Tiešām priecīgs notikums, daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi, lai veselība turas.” * “Cik pozitīvi! Lai jaunajam pārim daudz mīlestības pilni gadi un laba veselība.”