Valsts piedāvā Rīgai pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikam, bet pašvaldība vēl svārstās
Rīgas pašvaldībā vēl nav skaidrības par pagaidu tilta izmantošanu Vanšu tilta remonta laikā, secināms pēc pirmās starpinstitucionālās Vanšu tilta remonta satiksmes un uzņēmējdarbības koordinācijas komisijas sēdes.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis pēc komisijas sēdes aģentūrai LETA pauda, ka valdības lēmums paredz iespēju, ka Rīgas pašvaldība Vanšu tilta remonta laikā var no valsts materiālajām rezervēm saņemt saliekamā tilta konstrukciju. Taču vēl esot daudz diskusiju par to, vai pašvaldībā šo iespēja gribēs vai negribēs izmantot.
Lazdovskis skaidroja, ka patlaban LVC veic grozījumus līgumā par saliekamā tilta konstrukciju ražošanu un mēneša laikā plāno noslēgt līgumu. Ražotājs tilta konstrukcijas solījis saražot septiņu līdz astoņu mēnešu laikā. Taču, lai pašvaldība šīs konstrukcijas varētu izmantot, tai ir jāpasūta pagaidu tilta būvniecības tehniskais projekts. Turklāt valsts rezervēs būs tikai tilta platforma, bet tilta balsti un palīgkonstrukcijas pašvaldībai būs jāiegādājas papildus, skaidroja Lazdovskis.
Viņš uzsvēra, ka valsts iegādājas 540 metrus tilta konstrukciju ar augstu nestspēju, taču šo tiltu laidumu priekšrocība ir tāda, ka tie ir dažādā veidā kombinējami atbilstoši dažādām slodzēm. "Ja mums ir vajadzīgs mazākas slodzes tilts, kas piemērots, piemēram, vieglajiem transportlīdzekļiem, tad tiltu var uzbūvēt garāku, piemēram, līdz 900 metriem, bet jebkurā gadījumā būs daļas, kas Rīgas pašvaldībai būs papildus jāpiepērk klāt, lai to tiltu varētu modificēt atbilstoši tehniskajā projektā noteiktajām prasībām," norādīja Lazdovskis.
Runājot par to, cik ilgā laikā ir iespējams izstrādāt būvniecības tehnisko projektu un uzbūvēt pagaidu tiltu pār Daugavu, Lazdovskis piesardzīgi realistiskā scenārijā prognozēja, ka to varētu izdarīt līdz 2028. gada pavasarim.
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Šodien pirmajā starpinstitucionālās Vanšu tilta remonta satiksmes un uzņēmējdarbības koordinācijas komisijas sēdē par tās priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Bergholcs (AS), par viņa vietnieku deputāts Ansis Pūpols (NA).
Šodien uz sēdi nebija uzaicināti pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta darbinieki, kuriem varētu būt dati par satiksmes plūsmu uz Vanšu tilta un tā apkārtnē.
Bergholcs prezentēja Rīgas transporta plūsmas karti Daugavas labajam krastam, apskatot vairākas iespējas, kā atslogot Vanšu tiltu no satiksmes intensitātes. Viņš arī prezentēja mākslīgā intelekta ieteiktos risinājumus.
Sēdes dalībnieki vienojās tikties divreiz mēnesī un uz nākamo sēdi uzaicināt Ārtelpas un mobilitātes departamenta darbiniekus, lai jau precīzāk analizētu Vanšu tilta satiksmes intensitātes datus un iespējamos satiksmes organizācijas risinājumus.
Kā vēstīts, oktobra beigās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotajā diskusijā Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) sacīja, kamēr nav atrasti un ieviesti optimāli satiksmes pārplānošanas risinājumi, Vanšu tilta pārbūves sākumu var pārcelt par ceturksni vai diviem no 2027. gada ceturtā ceturkšņa uz 2028. gada vidu.
Rīgas mērs sacīja, ka patlaban paralēli tiek izvērtēti vairāki risinājumi, tajā skaitā krustojumu pārprojektēšana caurlaidības palielināšanai un pagaidu tilta izbūve, kas daļēji atrisinātu Vanšu tilta remonta laika sastrēgumu problēmu.
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Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš diskusijā informēja, ka patlaban plānots, ka Vanšu tilta remontdarbi sāksies 2027. gada nogalē un ilgs līdz 2030. gadam.
Pirmajā un otrajā remontdarbu posmā būtisku satiksmes ierobežojumu nebūs, jo šajos posmos tiks veikta Daugavas krastmalas un Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūve. Savukārt trešajā posmā, kad tiks veikts paša tilta kapitālais remonts, paredzēts, ka uz tilta būs viena satiksmes josla katrā virzienā, izņemot vanšu maiņas laiku, ko paredzēts veikt naktīs un brīvdienās.
Kauliņš informēja, ka ap Vanšu tiltu ir 20 regulējami krustojumi, tāpēc tiek plānots, kā šajos regulējamajos krustojumos varētu palielināt satiksmes caurlaidību, novirzot plūsmu prom no Vanšu tilta. Tās varētu būt papildu joslas, pagriezienu pārprojektēšana, luksofora signālu intervālu izmaiņas.
Arī Kauliņš pauda, ka paša Vanšu tilta remontdarbu sākumu bez problēmām varētu atlikt uz 2028. gada otro ceturksni, jo viss Vanšu tilta pārbūves projekts ir sadalīts trīs būvprojektos un tam ir trīs būvatļaujas, tādēļ katru pārbūves posmu var sākt atsevišķi.