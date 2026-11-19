“Splendid Palace” vienā dienā izrādīs četru valstu filmas, kas pretendē uz “Oskaru”
Šā gada 22. novembrī, atzīmējot Eiropas Mākslas kino dienu (European Arthouse Cinema Day), kinoteātris “Splendid Palace” piedāvā īpašu filmu programmu, kurā iekļautas četru valstu - Latvijas, Francijas, Dānijas un Austrijas - ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” pieteiktās filmas kategorijā “Labākā starptautiskā spēlfilma”.
Programma piedāvā iespēju vienas dienas laikā iepazīt četru Eiropas valstu kino rokrakstus un mūsdienu kino tematisko daudzveidību. Katra no filmām apliecina nacionālā kino spēju uzrunāt starptautisku auditoriju, vienlaikus atgādinot par kino kā mākslas formas nozīmi kultūru dialoga veidošanā.
22. novembra Eiropas Mākslas kino dienu filmu programma kinoteātrī “Splendid Palace”:
- “Uļa” – Latvija, režisors Viesturs Kairišs.
- “Mīnotaurs” – Francija, režisors Andrey Zvyagintsev.
- “Nezināmā sieviete” – Dānija, režisors May el-Toukhy.
- “Roze” – Austrija, režisors Markus Schleinzer.
Eiropas Mākslas kino dienas mērķis ir veicināt Eiropas kino atpazīstamību, izcelt tā daudzveidību un katras valsts unikālo kino valodu, vienlaikus stiprinot kino skatīšanās tradīcijas.
Eiropas Mākslas kino dienas ir Eiropas organizāciju “CICAE ART Cinema” un “Europa Cinemas” iniciatīva, kura jau vairāku gadu desmitu garumā mērķtiecīgi atbalsta un apvieno filmu izrādītājus, kas strādā ar Eiropā veidotajām filmām un izplata tās ārpus nacionālo ražotājvalstu robežām. Šogad tās vienos teju 660 neatkarīgus kinoteātrus 45 pasaules valstīs.