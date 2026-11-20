Šādi meklēšanas darbi ļauj atklāt un saglabāt vēstures liecības, kas gadu desmitiem palikušas apslēptas mežos.
Sabiedrība
Šodien 05:36
Ķekavas novada mežā atklātas Pirmajā pasaules karā kritušo strēlnieku mirstīgās atliekas
Meklēšanas vienības "Leģenda" pārstāvji šoruden Ķekavas novada meža masīvā uzgājuši 96 Pirmajā pasaules karā kritušo karavīru mirstīgās atliekas.
"Latvijas valsts meži" (LVM) ziņo, ka Latvijas mežos joprojām atrodamas Pirmā un Otrā pasaules kara liecības - kritušo karavīru mirstīgās atliekas, apbedījumu vietas, kā arī nesprāgusi munīcija un militārā tehnika. Un visvairāk par šādām vietām pēdējos gados ziņots Dienvidkurzemes un Zemgales reģionos.