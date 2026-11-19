Piektdien Latvijā bagātīgi līs.
Sabiedrība
2026. gada 19. novembrī, 14:41
Sinoptiķi brīdina par lietainu piektdienu - vietām līs stipri, Kurzemē iespējams slapjš sniegs
Piektdien Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona - visā valstī gaidāms lietus, vietām līs stipri, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi sāksies nakts otrajā pusē no valsts dienvidrietumiem. Dienas gaitā no rietumiem lietus mitēsies un debesis vietām nedaudz skaidrosies, vakarā dažviet Kurzemē iespējams slapjš sniegs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas dienā, sākot ar Kurzemi, iegriezīsies no rietumiem un nedaudz pastiprināsies - piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +2..+5 grādi, dienā gaiss iesils līdz +4..+7 grādiem.
Rīgā 20. novembrī no rīta un dienā mēreni stipri līs, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Naktī, pūšot lēnam dienvidu vējam, gaidāmi +4 grādi; dienā rietumu vējš pie jūras brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra būs +6 grādi.