Latvijā strauji pieaug saslimstība ar gripu - nedēļas laikā tā gandrīz dubultojusies
Saslimstība ar gripu Latvijā aizvadītajā nedēļā pieaugusi gandrīz divas reizes - no 15,7 līdz 29,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Gripa klīniski noteikta 23 pacientiem. Kopumā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju aktivitāte bijusi nedaudz paaugstināta, bet saglabājusies aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī.
Visaugstākā saslimstība ar gripu reģistrēta Rīgā - 43,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Liepājā reģistrēts 41,6 gadījums, Daugavpilī - 36,8 gadījumi, Valmieras novadā - 29,8 gadījumi, bet Jūrmalā - 12,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt Jelgavā, Ventspilī, Gulbenes novadā, Jēkabpils novadā un Rēzeknē gripas gadījumi aizvadītajā nedēļā reģistrēti nav.
Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem nedēļas laikā pie ģimenes ārstiem vērsušies 826 pacienti jeb 1061,1 pacients uz 100 000 iedzīvotāju. Tas ir par 4,3% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad saslimstība bija 1017,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Savukārt saslimstība ar pneimoniju samazinājusies par 20,2% - no 20,9 līdz 16,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Monitoringa ambulatorajās iestādēs ar pneimoniju vērsušies 13 pacienti. Saslimstība ar pneimoniju aizvadītajā nedēļā bijusi 2,6 reizes zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā, kad tika reģistrēti 44,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Desmit monitoringā iesaistītajās slimnīcās Rīgā un citos Latvijas reģionos stacionēts 131 pacients ar smagu akūtu respiratoru infekciju, salīdzinot ar 111 pacientiem iepriekšējā nedēļā. Šie pacienti veidojuši 3% no kopējā stacionēto pacientu skaita, salīdzinot ar 2,6% nedēļu iepriekš. No izmeklētajiem pacientiem 13 jeb 4,2% apstiprināta A tipa gripa, savukārt četriem jeb 1,4% - Covid-19. Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) izmeklētajiem pacientiem nav apstiprināts.
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Aizvadītajā nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar gripas infekciju. Kopš monitoringa sezonas sākuma saņemts viens paziņojums par nāves gadījumu pacientam ar laboratoriski apstiprinātu A tipa gripu. Pacients bija vecāks par 90 gadiem, viņam bija vairākas blakusslimības un viņš nebija vakcinēts pret gripu.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā uz gripas vīrusiem un RSV izmeklēti 258 klīniskie paraugi. Gripas vīrusi apstiprināti sešos paraugos jeb 2,3% gadījumu, pozitīvo paraugu īpatsvaram samazinoties no 4,1% nedēļu iepriekš. No apstiprinātajiem gripas gadījumiem četros konstatēts A tipa, bet divos - B tipa gripas vīruss. RSV izmeklētajos paraugos nav apstiprināts.
Laboratoriski apstiprināto Covid-19 paraugu īpatsvars saglabājies aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī, samazinoties no 1,9% līdz 1,6%. Ar Covid-19 slimnīcās ievietoti deviņi pacienti, salīdzinot ar vienu pacientu nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā nav reģistrēti nāes gadījumi to pacientu vidū, kuriem diagnosticēts Covid-19. Kopš sezonas sākuma saņemta informācija par diviem nāves gadījumiem pacientiem ar Covid-19 infekciju. Vispārējās izglītības iestāžu vidējais apmeklējums samazinājies no 90,3% līdz 90,2%, bet pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums - no 75,2% līdz 73,6%.
Kā vēstīts, ir saņemtas visas piegādes līgumā paredzētās vakcīnu devas šajā sezonā, aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
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Sai sezonai pasūtīts lielāks valsts apmaksāto pretgripas vakcīnu skaits nekā iepriekšējai sezonai. 2025./2026. gada sezonā tika pasūtītas vairāk nekā 139 000 vakcīnu devu, bet 2026./2027. gada sezonā - vairāk nekā 148 000 devu.
SPKC atgādina, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā mazināt smagas gripas, komplikāciju un hospitalizācijas risku. Tā īpaši ieteicama cilvēkiem ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku. Pret gripu jāvakcinējas katru gadu, jo vīrusi mainās un vakcīnu sastāvu ik sezonu pielāgo cirkulējošajiem vīrusiem.
Ja parādās klepus, iesnas, kakla sāpes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, ieteicams palikt mājās, izvairīties no cieša kontakta ar citiem un vajadzības gadījumā sazināties ar ģimenes ārstu. Īpaši svarīgi no inficēšanās pasargāt seniorus, grūtnieces, mazus bērnus un cilvēkus ar hroniskām slimībām. Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. Pret gripu un Covid-19 iespējams vakcinēties vienā ārsta apmeklējumā.