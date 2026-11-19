KEM likvidācija prasīs vairākus mēnešus - ministrija pagaidām turpina darbu ierastajā kārtībā
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) pagaidām turpina darbu ierastajā kārtībā, norādīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Alise Podniece.
Viņa sacīja, ka KEM likvidācija, visticamāk, prasīs vairākus mēnešus. Tomēr šobrīd ministrija, tai skaitā KEM valsts sekretāre, darbu turpina ierastajā kārtībā. Savukārt premjers ir klimata un enerģētikas ministra vietā atbilstoši noteiktajām pilnvarām.
Podniece skaidro, ka KEM nākotne tiks risināta valdībā, kad tiks sagatavots konkrēts funkciju pārdales plāns atbilstoši deklarācijā ierakstītajām iecerēm. Viens no posmiem uz kuru būtu jābūt lēmumam, ir likums par valsts budžetu nākamajam gadam, piebilda viņa.
Jau vēstīts, ka otrdienas vakarā Saeima apstiprināja jauno Kulberga valdību. Vēl pirms tās apstiprināšanas Kulbergs bija paziņojis, ka KEM tiks likvidēta. Šis jautājums iekļauts arī valdības deklarācijā.
Kulberga valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars.