VIDEO: Gunta Sloga par mediju birokrātiju un kāpēc viņa vairs obligāti neskatās "Panorāmu"
Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga atklāti vērtē gan Latvijas mediju vidi, gan to, kā ikdienā orientēties informācijas plūsmā, kurā netrūkst dezinformācijas un mākslīgā intelekta radītu maldu.
Sarunas gaitā viņa nebaidās runāt arī par neērtām tēmām - par lielo birokrātiju un “papīru” kaudzēm sabiedriskajā medijā, par to, kāpēc politiķi vienmēr patur kaut ko “kabatā”, un par to, kāpēc medijiem nākas mācīties veidot labākus sociālo tīklu video rullīšus.
Sarunā tiek spriests par Latvijas sabiedrības medijpratību, kuru Sloga vērtē kā “labu septītnieku”, vienlaikus norādot uz atšķirībām reģionos un gados vecāku cilvēku vidū. Viņa arī dalās ar saviem rīta ieradumiem - sāk dienu ar ārvalstu medijiem un Latvijas portāliem, bet vairs nepaļaujas uz vakara “Panorāmu” kā obligātu rituālu.
Kāpēc nesākt dienu ar TikTok un Facebook trauksmes ziņām, kā mākslīgais intelekts šobrīd nereti vairāk kaitē mediju uzticamībai, nekā palīdz, un kāpēc lasītājiem jāsaprot atšķirība starp pārbaudītu žurnālistiku un ikviena viedokli sociālajos tīklos - skaties video!
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