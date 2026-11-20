Neparasts notikums Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā - Raimonda Tigula mūzikas pavadījumā notiks jogas nodarbība
Sestdien, 2026. gada 19. decembrī, no plkst. 18.00 līdz 19.00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) un jogas studija “Jivamukti Yoga Riga” aicina uz tradicionālo notikumu – jogas nodarbību komponista Raimonda Tigula un jogas pasniedzējas Vinetas Klotiņas vadībā.
Gada tumšākajā laikā arvien vairāk ilgojamies pēc gaismas – gan apkārtējā pasaulē, gan sevī. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) rosina doties simboliskā iekšējas gaismas ceļā caur mūziku un jogas praksi, lai uz mirkli apstātos ikdienas steigā, ieklausītos sevī un piedzīvotu miera un siltuma piepildītu pieredzi.
Sertificētās jogas pasniedzējas Vinetas Klotiņas un komponista Raimonda Tigula vadībā muzeja harmonizējošajā vidē nodarbības dalībnieki varēs izjust melodijas, ķermeņa rāmo kustību un apzinātas elpošanas mijiedarbību, kas sniegs patiesu relaksāciju. Tiguls šajā vakarā pirmo reizi izpildīs jaundarbu, kurā apvienojas hanga meditatīvās vibrācijas un elektroniskā mūzika, uzburot līdz šim nedzirdētu, pārpasaulīgu skaņu atmosfēru.
Pasākuma ievadā Raimonds Tiguls pastāstīs par savu radošo darbību un hanga unikālo raksturu, atklājot, kā mūzika spēj ietekmēt garastāvokli, aktivizēt iztēli un veidot emocijas. Vineta Klotiņa dalīsies zināšanās par jogas filozofiju, skaņas un dziļas klausīšanās nozīmi jogas praksē, iedvesmojot klātesošos iepazīt personīgo ceļu uz līdzsvaru un iekšēju gaismu.
Noslēgumā dalībnieki būs aicināti vēl mirkli uzkavēties Ziemassvētku noskaņā, baudot pasākuma draugu “Yogi Tea” sildošo tēju un maiznīcas “Flora” plānās aromātiskās medus piparkūkas.