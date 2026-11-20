Juris Ēvele bija notiesāts uz mūžu, bet tagad staigā starp mums - kā viņu uzrauga probācijas dienests?
Šogad Latvijas sodu izpildes vēsturē pirmo reizi brīvībā iznācis uz mūžu notiesāts cilvēks. Kā dienesti gatavojās šim bezprecedenta gadījumam, cik bieži viņu pārbauda naktīs un kāda kļūda var nozīmēt atgriešanos aiz restēm uz visu atlikušo mūžu?
Ar ko atšķiras probācijas darbs ar cilvēku, kurš sodīts, piemēram, par braukšanu dzērumā, no darba ar ieslodzīto, kurš cietumā pavadījis 20 un vairāk gadus?
Probācijas darbs vienmēr tiek pielāgots konkrētajam cilvēkam - viņa izdarītajam noziedzīgajam nodarījumam, atkārtotas noziedzības riskiem un vajadzībām.
Piemēram, darbā ar cilvēku, kurš sodīts par braukšanu alkohola reibumā, uzmanība var tikt pievērsta alkohola lietošanas paradumiem, attieksmei pret riskantu uzvedību un atbildības uzņemšanos.
Savukārt cilvēkam, kurš ieslodzījumā pavadījis vairāk nekā 20 vai 25 gadus, līdztekus noziedzības risku mazināšanai nepieciešams palīdzēt atgriezties sabiedrībā un atjaunot patstāvīgas dzīves prasmes.
Ilgstošs ieslodzījums var ietekmēt cilvēka sociālās prasmes, attiecības, spēju pielāgoties ikdienas dzīvei un spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tāpēc šādos gadījumos probācijas darbs var būt daudzpusīgāks un prasīt ciešāku sadarbību ar citām institūcijām.
Cik ilgs laiks parasti paiet, kamēr cilvēks pēc 20-25 gadiem cietumā vispār spēj patstāvīgi funkcionēt brīvībā? Kas ir tie mūsu saprotamie ikdienas sīkumi, kas jāapgūst no jauna personai, kura ieslodzījumā pavadījusi ilgu laiku?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nav viena konkrēta termiņa - vienam cilvēkam pielāgošanās var prasīt vairākus mēnešus, citam ievērojami ilgāku laiku. Tas atkarīgs no cilvēka spējām, veselības, sociālā atbalsta, ieslodzījumā saglabātajām prasmēm un sagatavošanās atbrīvošanai.
Ieslodzījumā lielu daļu ikdienas nosaka stingra kārtība: kad celties, ēst, strādāt un pārvietoties. Pēc atbrīvošanas cilvēkam pēkšņi pašam jāpieņem daudzi lēmumi, jāplāno sava diena un jāuzņemas atbildība. Tas var radīt trauksmi, nedrošību un bailes kļūdīties.
Arī šķietami pašsaprotamas lietas var kļūt par izaicinājumu. Piemēram, viedtālruņa un interneta lietošana, internetbanka, sabiedriskā transporta biļešu iegāde vai valsts e-pakalpojumi. Ja pārējā sabiedrība tehnoloģiju pārmaiņām pielāgojusies pakāpeniski, cilvēkam pēc ilgiem gadiem ieslodzījumā daudz kas jāapgūst vienlaikus.
Ne mazāk svarīgas ir sociālās attiecības. Vecāki var būt miruši, bērni izauguši, partneri izveidojuši citas attiecības, draugi novērsušies. Cilvēkam var nebūt ne mājokļa, ne uzkrājumu, ne tuvinieku atbalsta. Tāpēc sākumā būtiski ir palīdzēt nodrošināt pamatvajadzības - dzīvesvietu, pārtiku, apģērbu, veselības aprūpi un iespēju gūt legālus ienākumus.
Svarīgākais ir nevis visu izdarīt cilvēka vietā, bet pakāpeniski atjaunot viņa pārliecību, ka viņš pats spēj pieņemt lēmumus, risināt ikdienas problēmas un veidot attiecības. Nepieciešams praktisks atbalsts un laiks, lai pielāgotos dzīvei brīvībā.
Šogad Latvijā pirmo reizi brīvībā iznāca uz mūžu notiesāts cilvēks. Kā dienests gatavojās šim bezprecedenta gadījumam?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sagatavošanās sākas vēl pirms cilvēka atbrīvošanas. Ja persona pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, Valsts probācijas dienests pēc ieslodzījuma vietas pieprasījuma sagatavo izvērtēšanas ziņojumu. Tā tapšanas laikā tiek apkopota informācija no dažādiem avotiem un notiek arī individuālas sarunas ar ieslodzīto.
Tiek vērtēta cilvēka uzvedība, emocionālā stabilitāte, veselības stāvoklis, sociālās attiecības, nodarbinātības un dzīvesvietas iespējas, kā arī apstākļi, kas var ietekmēt atkārtota noziedzīga nodarījuma risku. Ja persona pretendē uz atbrīvošanu ar elektronisko uzraudzību, tiek izvērtēta arī iespējamās dzīvesvietas piemērotība šādam uzraudzības veidam.
Svarīga ir arī sadarbība starp institūcijām. Atkarībā no situācijas tajā iesaistās Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts policija, pašvaldību sociālie dienesti un citi speciālisti. Tiek pārrunāta cilvēka situācija, iespējamie riski, sociālās vajadzības, dzīvesvietas un atbalsta iespējas, kā arī pasākumi cietušo un iespējami apdraudēto personu aizsardzībai.
Kā izskatās šāda cilvēka ikdiena probācijas uzraudzībā - cik bieži jāierodas atzīmēties, vai ir noteikts kāds īpašs režīms?
Uzraudzība nav tikai tikšanās ar probācijas speciālistu. Dienests kontrolē noteikto pienākumu izpildi, izvērtē uzvedības riskus un veic pasākumus, lai mazinātu atkārtota noziedzīga nodarījuma iespējamību.
Atkarībā no cilvēka situācijas viņam var noteikt dažādus pienākumus - piemēram, apmeklēt probācijas programmu, ievērot aizliegumu noteiktā diennakts laikā atrasties ārpus dzīvesvietas vai izpildīt citus konkrētus nosacījumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Uzraudzība paredz regulāras tikšanās ar probācijas speciālistu, informācijas iegūšanu par pienākumu izpildi un arī dzīvesvietas pārbaudes, tostarp nakts laikā.
Tikšanos un pārbaužu biežumu nosaka individuāli. Ja atkārtota noziedzīga nodarījuma risks ir augstāks, uzraudzība var būt īpaši intensīva - piemēram, tikšanās var notikt reizi nedēļā, kā arī var tikt apsekota dzīvesvieta.
Uzraudzība nav nemainīgs režīms. Ja parādās jauni riski vai pasliktinās cilvēka uzvedība, dienests var pielāgot darba intensitāti un kontroles pasākumus.
Kas notiek, ja uz mūžu notiesātais, kurš atbrīvots pirms termiņa, pārkāpj noteikumus - piemēram, nokavē nakts režīmu vai aizbrauc uz citu pilsētu bez atļaujas? Kur ir tā robeža, kad dienests tikai brīdina, un kad prasa tiesai sūtīt cilvēku atpakaļ uz cietumu?
Katrs pārkāpums tiek vērtēts individuāli. Dienests ņem vērā pārkāpuma raksturu un smagumu, tā izdarīšanas apstākļus, kā arī cilvēka līdzšinējo uzvedību un attieksmi pret noteikto pienākumu izpildi.
Pēc apstākļu izvērtēšanas dienests lemj par turpmāko rīcību. Tā var būt stingrāku kontroles vai atbalsta pasākumu noteikšana, darba stratēģijas maiņa vai iesnieguma nosūtīšana tiesai, lūdzot izpildīt neizciesto soda daļu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja tiesa šādu lūgumu apmierina, cilvēkam jāatgriežas ieslodzījuma vietā. Ja runa ir par personu, kurai piespriests mūža ieslodzījums, tas nozīmē atgriešanos cietumā uz mūžu.