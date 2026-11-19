Vēsturisks panākums Latvijas džezam! Trīs pašmāju grupas iekļuvušas pasaules lielākā džeza industrijas pasākuma programmā
Pirmo reizi pasaules lielākā džeza industrijas gadatirgus un festivāla “jazzahead!” oficiālajā showcase programmā iekļauti trīs Latvijas pārstāvji – “EKLEKTIKA”, Matīsa Čudara trio un Kārļa Auziņa Double Trio. 2027. gadā Baltijas valstis pirmo reizi būs pasākuma partnerreģions.
“jazzahead!” ik gadu pulcē vairāk nekā 3000 mūzikas industrijas profesionāļu, tostarp festivālu rīkotājus, koncertu aģentus un ierakstu izdevējus. Nākamā gada showcase programmai tika saņemti 768 pieteikumi no 62 valstīm, no kuriem starptautiska žūrija izraudzījusies 38 mākslinieku sastāvus. Starptautiskās žūrijas sastāvā bija arī divi Latvijas mūzikas nozares pārstāvji – Latvijas Radio bigbenda direktors, saksofonists Dāvis Jurka un kultūrtelpas “M/Darbnīca” mākslinieciskā vadītāja Maija Moira Mazanova. Kopumā deviņas koncertu vietas atvēlētas Baltijas valstīm, pa trim no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
“Latvija ‘jazzahead!’ piedalās jau desmit gadus, taču šī ir pirmā reize, kad mūsu mūziķi iekļauti oficiālajā showcase programmā. Tā ir iespēja nonākt tieši pie cilvēkiem, kuri veido džeza koncertdzīvi visā pasaulē. Mūsu mākslinieki šo iespēju ir nopelnījuši ar savu mūziku, un tagad svarīgi to pilnvērtīgi izmantot. Tas ir nozīmīgs solis ne tikai šīm trim grupām, bet Latvijas džezam kopumā,” uzsver Latvijas Mūzikas informācijas centra projektu vadītāja Aleksandra Line.
Eksperimentālā džeza trio “EKLEKTIKA” veido bundzinieks Kārlis Roberts Kalējs, saksofonists Rūdolfs Pēteris Rubenis un klarnetists Artūrs Bariss. Bez basa un harmoniskajiem instrumentiem grupa rada neparasti pilnskanīgu mūziku, kurā savijas psihodēliskā džeza, fanka, minimālisma un Austrumu mūzikas ietekmes. Oktobrī trio izdeva albumu “Maps for Closed Eyes”.
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Ģitārists un komponists Matīss Čudars savā mūzikā nepakļaujas žanru robežām, savienojot džeza, rokmūzikas un akadēmiskās mūzikas ietekmes ar latviešu tautas un kora mūzikas tradīcijām. Jeila Universitātē maģistra grādu kompozīcijā ieguvušais mūziķis “jazzahead!” uzstāsies kopā ar savu ilggadējo trio, kurā spēlē kontrabasists Edvīns Ozols un bundzinieks Ivars Arutjunjans. Aprīlī trio izdos jaunu studijas albumu.
Saksofonista un komponista Kārļa Auziņa Double Trio Brēmenē atskaņos septiņu daļu kompozīciju “Equilibrium Suite”, kas 2026. gadā saņēmusi “Zelta Mikrofonu” kā labākais džeza albums. Izdevniecībā “Jersika Records” izdotais darbs iedvesmojies no spirituālā džeza tradīcijām, savienojot skandināviski meditatīvas skaņu ainavas, sarežģītas ritmiskās struktūras un enerģijas piesātinātas kulminācijas.
“jazzahead! 2027” norisināsies no 22. līdz 24. aprīlim Brēmenē, Vācijā. Baltijas partnerreģiona statuss paredz plašāku visu trīs valstu mūzikas un nozares profesionāļu pārstāvniecību festivālā, sniedzot iespēju veidot jaunus starptautiskus kontaktus un sadarbības.