Nākamnedēļ visā Latvijā skanēs trauksmes sirēnas un iedzīvotāju telefonos pienāks īpaši paziņojumi
Nākamnedēļ, 25. novembrī, regulāro pārbaužu ietvaros visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus, aģentūru informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, no plkst. 10 līdz plkst. 10.10 VUGD visā valstī uz trīs minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.
Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā trīs minūšu ilgumā skanēs viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs piecas sekundes, tam sekos pārtraukums un turpināsies atkārtots piecu sekunžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamos bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Papildus trauksmes sirēnu iedarbināšanai pārbaudes laikā tiks izmantota arī šūnu apraides tehnoloģija, nosūtot informatīvu paziņojumu uz iedzīvotāju mobilajiem tālruņiem.
VUGD norāda, ka būtiski ir pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju, nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz viedtālruņiem visā Latvijas teritorijā.
Lai gan paredzams, ka šūnu apraides paziņojumu saņems lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, tā nesaņemšana var būt saistīta ar to, ka telefona aparāta uzstādījumos ir atspējota šāda veida paziņojumu saņemšana, telefona modelis neparedz šūnu apraides paziņojumu saņemšanu vai arī telefonam nav veikti jaunākie programmatūras atjauninājumi.
VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām - efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā.
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VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem ir jāieslēdz televizors un radioaparāts vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
VUGD reizi pusgadā veic trauksmes sirēnu pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību - trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbību, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.
VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi.