Ūdens "noslīcina" ceļus, bet naudas to glābšanai nav
Klimata pārmaiņas ietekmē arī Latvijas ceļus: grants ceļi kļūst aizvien dubļaināki un neizbraucamāki, bet uz šosejām “izkūst” asfalts. “Kas Jauns Avīze” skaidro, cik lielā mērā bedres un seguma problēmas saistītas ar laikapstākļiem, bet cik – ar būvniecības kvalitāti, ceļu vecumu un nepietiekamu uzturēšanu.
“Kas Jauns Avīze” skaidro, cik lielā mērā bedres un seguma problēmas saistītas ar laikapstākļiem, bet cik – ar būvniecības kvalitāti, ceļu vecumu un nepietiekamu uzturēšanu.
Klimata pārmaiņas ietekmē arī Latvijas ceļus: grants ceļi kļūst aizvien dubļaināki un neizbraucamāki, bet uz šosejām “izkūst” asfalts. “Kas Jauns Avīze” skaidro, cik lielā mērā bedres un seguma problēmas saistītas ar laikapstākļiem, bet cik – ar būvniecības kvalitāti, ceļu vecumu un nepietiekamu uzturēšanu.
Vai grants ceļiem tagad ir sliktāka kvalitāte siltāku un mitrāku ziemu un pavasaru dēļ? Vai jaunie laikapstākļi ietekmē arī noasfaltētus ceļus? Vai ceļus projektējam atbilstoši nākotnes klimatam, un ko vajadzētu mainīt?
Ūdens “noslīcina” ceļus
To jautājām biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājam, bijušajam premjeram Andrim Bērziņam. Viņš atzīst, ka klimata pārmaiņas ietekmē ceļus, un visvairāk ietekmē ceļu vecums un uzturēšanas apstākļi:
“Ceļu nāvīgākais ienaidnieks ir ūdens. Ja tas no ceļa profila (ceļa formas un slīpuma – “red”.) netiek novadīts, tas kaitē. Īpaši ziemās, kad, ūdenim sasalstot, tas saplēš ceļu segumus pat dziļumā līdz 2,5 metriem. Jo vairāk ziemās ir atkušņu un sasalšanu, jo grūtāk ceļiem. Ir arī pa kādai būvnieku kļūdai, taču ceļu būvnieki precīzi izdara to, ko pasūtītāji – valsts un pašvaldības – projektos ir pasūtījuši, un ceļinieki nav vainīgi, ka pasūtītāji daudzreiz apzināti nepasūta visus vajadzīgos darbus – viņiem vienkārši trūkst naudas.”
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Grants ceļu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no ceļu uzturēšanas, ko katrs var pārbaudīt: vai ceļam ir tāds profils, ka ūdens no tā notek, vai ceļam abās pusēs ir grāvji, vai ceļu īpašnieki pavasaros un rudeņos tiem uzliek kravas smaguma ierobežojumus, skaidro Andris Bērziņš un turpina: “Ja to nedara un tā nav – neceriet uz labiem grants ceļiem!
Ceļu kvalitāte jāprasa no ceļu īpašniekiem un uzturētājiem. Jebkuram ceļam, jau to būvējot, ir paredzēts kalpošanas ilgums, maksimālās slodzes un reglamenta darbi, kas periodiski ir jāveic. Ja to nedara, tad nevainojiet vienmēr un visur būvniekus! Ja asfalta klājums uz ceļa ir pareizi izbūvēts, ja pa to netiek pārvadāti lielāki smagumi, nekā ceļa projektā paredzēts, ja ik pēc 6–8 gadiem asfalta virskārta tiks nofrēzēta un uz tās uzklās 3–5 cm jaunu asfalta kārtu, ceļš kalpos ilgi.
Ceļu būvnieki ir ieinteresēti, lai ceļu saimnieki pasūtītu projektus ar iespējami modernām tehnoloģijām un paredzētu pietiekami lielus ceļu uzturēšanas izdevumus.”
Ekstrēmie apstākļi
Valsts kapitālsabiedrībā “Latvijas valsts ceļi” (LVC) skaidroja: “Mainīgi laikapstākļi ietekmē gan ceļa segumu un līdz ar to braukšanas apstākļus, gan ceļa konstrukciju gadījumos, kad nav savlaicīgi veikta ceļa periodiskā atjaunošana un/vai uzturēšana.
Saistībā ar pašreizējām klimata pārmaiņām ceļu infrastruktūrai lielākās problēmas var radīt un arī rada ekstrēmi laikapstākļi: īpaši augstas vai zemas gaisa temperatūras periodi, biežāki stipri vēji, ilgstošu un stipru lietavu vai sausuma periodi:
* stiprā vējā uz ceļiem krīt koki, satiksme tiek bloķēta, tiek bojāts aprīkojums (norādes, stabi, luksofori); * lietavu laikā veidojas izskalojums, ceļi applūst, var tikt pārrautas caurtekas, bojāti tilti; grants ceļi var pārmitrināties un kļūt neizbraucami.”
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Šogad ikviens varēja vērot šo laikapstākļu ietekmi vasaras lietavu laikā, kad Dursupē Talsu novadā tika pārrauta ceļa caurteka, bet daudzus autoceļus nosprostoja kritušie koki. Dabas stihiju seku likvidēšana prasa papildu līdzekļus, kas nozīmē potenciāli vēl mazāk līdzekļu autoceļu būvdarbiem un uzturēšanai.
Piemēram, kad pārmitrinātie grants ceļu posmi zaudē nestspēju, uz tiem iestājas šķīdonis. Lai grants ceļus neatgriezeniski nesabojātu, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Piemēram, 2025. gada 18. martā masas ierobežojumi bija spēkā 575 grants ceļu posmos, bet šogad šai pašā laikā – 775 posmos. Tomēr piecu gadu salīdzinājumā aina nav tik viennozīmīga: 2021. gada martā ierobežojumi bija noteikti apmēram tikpat daudz posmos kā šogad.
Naudas ceļiem nav
Pēc LVC pasūtījuma Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki Viktora Haritonova vadībā veikuši pētījumu “Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju”. Viens no būtiskākajiem pētījumā apskatītajiem jautājumiem bija temperatūras paaugstināšanās un biežākas temperatūras svārstības ap nulli (60 gadu laikā Latvijas vidējā temperatūra paaugstinājusies par 1,81 grādu).
Biežāka sasalšana un atkušana palielina slodzi uz ceļu un tiltu būvmateriāliem. Samazinās grunts sasalums – mainās apstākļi, kas jāņem vērā ceļu projektēšanā un uzturēšanā. Pieaug nepieciešamība pielāgot infrastruktūru, un pielāgošanās var prasīt ievērojamus finanšu līdzekļus – pat uz pusi vairāk nekā pašlaik.
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Viktors Haritonovs norādīja, ka starptautiskos pētījumos uzsvērts: klimata pārmaiņas rada riskus esošajai infrastruktūrai un ir sagaidāms, ka nākotnē ekstrēmo klimata notikumu intensitāte palielināsies.
Savukārt LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora vietnieks Jānis Melnalksnis jau iepriekš ir teicis, ka lielākās izmaksas ceļu uzturēšanā rada tas, ka mainīgajos laikapstākļos biežāk un vairāk jāveic ziemas uzturēšanas darbi.
LVC valdes loceklis Verners Akimovs šogad notikušajā Ceļu nozares ikgadējā konferencē norādīja, ka gadā autoceļu uzturēšanai būtu nepieciešami 160 miljoni eiro, bet šogad šim mērķim atvēlēti vien 60 miljoni. Savukārt ceļu remontiem un būvniecībai gadā būtu nepieciešami 407 miljoni eiro, bet atvēlēti vien 153 miljoni. Un, pēc visa spriežot, nekādi lieli uzlabojumi nav gaidāmi, jo nākamā gada valsts budžetā ceļu nozarei finansējums paredzēts tikpat liels kā šogad.
Ieteikumi autovadītājiem
Šoferiem diemžēl ar šiem apstākļiem atliek vien samierināties. Ja ceļi ir sliktā stāvoklī – tajos ir bedres, plaisas, nelīdzens segums vai uzkrājies ūdens, autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem un vajag:
* samazināt braukšanas ātrumu, īpaši uz ceļiem ar bedrēm, nelīdzenu segumu un pēc spēcīgām lietavām;
* ievērot lielāku distanci (tas ļaus laikus pamanīt šķēršļus un izvairīties no straujas bremzēšanas);
* izvairīties no straujiem manevriem (pēkšņa stūres pagriešana, lai apbrauktu bedri, var izraisīt sadursmi vai kontroles zaudēšanu pār automašīnu);
* uzmanīties no peļķēm, jo zem ūdens var slēpties dziļas bedres;
* regulāri pārbaudīt riepas (pareizs riepu spiediens un pietiekams protektora dziļums palīdz saglabāt automašīnas vadāmību);
* pēc iebraukšanas dziļā bedrē pārbaudīt automašīnu (īpaša uzmanība jāpievērš riepām, diskiem, balstiekārtai un stūres darbībai);
* ziņot par bīstamiem ceļa bojājumiem. Tas palīdz atbildīgajiem dienestiem ātrāk identificēt problemātiskās vietas. LVC diennakts bezmaksas tālrunis – 80005555.