Divas lielas jubilejas vienā koncertā! Cēsīs godinās Gidonu Krēmeru un “Kremerata Baltica”
Novembra beigās koncertzālē “Cēsis” svinēsim kamerorķestra “Kremerata Baltica” 30. jubilejas sezonu un tā dibinātāja, pasaulslavenā vijolnieka Gidona Krēmera gaidāmo 80. jubileju.
Sestdien, 28. novembrī, plkst. 18.00 koncertā “Jubilate | Kremerata Baltica 30 | Gidonam Krēmeram 80” klausītāji aicināti uz īpašu tikšanos ar māksliniekiem, kurus vieno radoša drosme, atklājumu prieks un vēlme ikvienā skaņdarbā atrast savu stāstu.
Gidons Krēmers orķestri dibināja 1997. gadā, pulcējot talantīgus jaunos mūziķus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Viņa iecere bija dalīties savā pieredzē un veidot ansambli, kurā saglabājas jauneklīga aizrautība un atvērtība jaunām idejām. Kopš dibināšanas “Kremerata Baltica” uzstājusies vairāk nekā 50 valstīs un 600 pilsētās, sniedzot vairāk nekā tūkstoti koncertu. Orķestra repertuārā līdzās klasikai nozīmīga vieta ir mūsdienu mūzikai – tas pirmatskaņojis arī Arvo Perta, Pētera Vaska un Gijas Kančeli darbus.
Viens no spilgtākajiem orķestra starptautiskās atzinības apliecinājumiem ir prestižā “Grammy” balva, ko 2002. gadā saņēma Gidona Krēmera un “Kremerata Baltica” albums “After Mozart”. Arī vēlāk orķestra ieraksti vairākkārt izvirzīti šai balvai, apliecinot ansambļa spēju aizraut gan koncertu klausītājus, gan ierakstu vērtētājus.
Savukārt Gidona Krēmera ceļš mūzikā sākās jau četru gadu vecumā, apgūstot vijoļspēli pie tēva un vectēva. Rīgā dzimušais mākslinieks vēlāk studēja pie leģendārā vijolnieka Dāvida Oistraha un guva uzvaras prestižajos Paganīni un Čaikovska konkursos.
Viņa radošo darbību raksturo nemitīga vēlme paplašināt vijoles repertuāru un atklāt klausītājiem arī retāk dzirdētu komponistu mūziku. Mākslinieka 80. dzimšanas diena būs 2027. gada 27. februārī, un Cēsu koncerts ir daļa no abu jubileju sezonas svinībām.
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Jubilejas koncerta programma atspoguļos “Kremerata Baltica” plašo muzikālo interešu loku. Tajā satiksies Gustava Mālera, Ludviga van Bēthovena un Astora Pjacollas mūzika, savukārt Baltijas komponistu balsis pārstāvēs Jēkaba Jančevska, igauņu komponistes Alisson Kruusmaa un lietuviešu komponista Andrius Žlabys skaņdarbi. Šī dažādo laikmetu un muzikālo rokrakstu sastapšanās ļaus iepazīt orķestri gan klasiskā repertuāra interpretācijās, gan sev tik nozīmīgās Baltijas mūzikas atskaņojumos.
Biļetes iegādājamas Biļešu paradīzes kasēs un internetā.