Limbažos atklāta Igaunijas eksprezidenta Ilvesa bijušās sievasmātes izstāde
Limbažu novada Galvenajā bibliotēkā atklāta bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa kādreizējās sievasmātes Veltas Kupces gleznu izstāde “Noskaņas”, kas būs skatāma līdz 14. decembrim. Māksliniece apguvusi akvareļgeleniecību un ilgus gadus bijusi pasniedzēja Limbažu Mākslas skolā.
Izstādes rīkotāji vēsta, ka no lībiešu dzimtas nākusī Velta Kupce uzaugusi Salacgrīvā, kur vasarās vēroja, kā kaimiņos dzīvojošais mākslinieks Arvīds Egle glezno Salacu. Upe un jūra viņu valdzina vēl šodien. Vēlāk māksliniece apguva akvareļglezniecību Mākslas akadēmijas kursos un darbojas Limbažu mākslinieku grupā, Viņa glezno ainavas, īpaši jūru, upes un Latvijas dabas skatus. Piedalījusies izstādēs un plenēros un 2018. gadā saņēmusi Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu.
Mākslinieces meita sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi sirsnīgu video par savas mātes izstādes atklāšanu, kurā pauž: “Lepojamies un mīlam”.
Velta Kupce ir arī bijušās Igaunijas pirmās lēdijas Ievas Ilvesas (dzimušas Kupces) māte. Ieva Kupces un Tomass Hendriks Ilvess bija precējušies gandrīz astoņus gadus - no 2016. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim. Viņiem ir kopīgs dēls Hanss Hendriks Ilvess. Pirms trim gadiem Ieva Ilvesa Igaunijas izdevumam “Ōhtuleht” atklāja, ka cerējusi laulību saglabāt, taču tas nav izdevies. Viņa sacīja, ka laikā, kad atradusies prom no mājām, atklājušies fakti, kas grāvuši viņu laulību. Pašlaik Veltas Kupces meita strādā savā profesijā par kiberdrošības eksperti, bet viņas bijušajam vīram uzradusies jauna sirdsdāma.