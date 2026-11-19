Rasols ar bietēm Austrālijā un pīrāgi Brazīlijā – Rīgā prezentēta grāmata par latviešu ēdieniem pasaulē
18. novembrī, Latvijas valsts svētkos, aizvadīta muzeja “Latvieši pasaulē” jaunās grāmatas “Māju garša” atvēršana. Latviešu un angļu valodā izdotajā recepšu ...
FOTO: latviešu virtuve pasaules gaumē! Svinīgi prezentēta grāmata ar neparastām receptēm
18. novembrī, Latvijas valsts svētkos, aizvadīta muzeja “Latvieši pasaulē” jaunās grāmatas “Māju garša” atvēršana. Latviešu un angļu valodā izdotajā recepšu un stāstu krājumā apkopotas ārvalstīs dzīvojošo latviešu kulinārās tradīcijas, atmiņas un 25 receptes – no rasola ar bietēm Austrālijā līdz Taizemes stila frikadeļu zupai Amerikā.
Bagātīgi ilustrētā izdevuma 12 nodaļas veltītas latviešu iecienītiem ēdieniem. Katrā nodaļā savijas atmiņu stāsti, interviju citāti, vēsturiskas fotogrāfijas un muzeja krājuma priekšmeti. Stāstos netrūkst ne humora, ne emocionālu atmiņu par ģimeni, bērnību un piederību Latvijai.
“Ēdiens – šķietami vienkārša ikdienas nepieciešamība – ir dziļi saistīts ar mūsu identitāti. Ēdiena pētniecība ļauj saskatīt diasporas latviešu ēšanas un gatavošanas paradumu saikni ar latviešu kultūru, bērnības atmiņām un piederības sajūtu tēvzemei,” uzsver muzeja “Latvieši pasaulē” kuratore Marianna Auliciema.
Grāmatā iekļautas 25 pārbaudītas receptes, kas ļauj ielūkoties ārvalstīs dzīvojošo latviešu virtuvēs. To vidū ir gan rasols ar bietēm Austrālijā, gan liellopu gaļas pīrāgi Brazīlijā, gan Taizemes stila frikadeļu zupa Amerikā. Receptes bagātīgi ilustrē fotogrāfes Elīnas Kursītes uzņemtie attēli.
Izdevums tapis kā muzeja pētījuma apkopojums par latviešu kulināro mantojumu un tā nozīmi nacionālās identitātes saglabāšanā ārpus Latvijas.
“Pirmo reizi iznākusi grāmata, kas apvieno latviešu diasporas kulināro pieredzi. Grāmata atklāj, kā latviešu kulinārās tradīcijas saglabājušās un mainījušās ārpus Latvijas, un iekļauj diasporas pieredzi kopējā Latvijas kulinārijas vēsturē,” norāda ēdiena kultūras pētniece, mākslas zinātņu doktore Astra Spalvēna.
Grāmatas tapšanā aktīvi iesaistījušās diasporas latviešu ģimenes un kopienas. Izdevums aptver plašu vēsturisko laika posmu – no 19. gadsimta otrās puses latviešu zemnieku kolonijām Krievijā un Otrā pasaules kara bēgļu nometnēm līdz trimdas latviešu dzīvei padomju okupācijas laikā un mūsdienu diasporai Eiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā un citviet pasaulē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Grāmata paredzēta ne tikai tiem, kuri labprāt gatavo un izmēģina jaunas receptes, bet arī ikvienam, kurš vēlas iepazīt latviešu dzīvesstāstus un kultūras tradīciju saglabāšanos ārpus dzimtenes.
Izdevumu iespējams iegādāties muzejā “Latvieši pasaulē” Berga bazārā, Rīgā, Dzirnavu ielā 84, kā arī muzeja e-veikalā. Grāmata pieejama arī grāmatnīcās “Jānis Roze” un “Globuss”.
Grāmatas sagatavošanā piedalījušies Jūlija Apse, Marianna Auliciema, Guna Dancīte, Uldis Dimiševskis, Danute Grīnfelde un Ieva Vītola. Izdevuma dizainu un maketu veidojis Jeremy Smedes, redaktore ir Ieva Lejasmeijere, tulkojumu angļu valodā sagatavojusi Marianna Auliciema, bet angļu izdevumu rediģējusi Līga Kriķe.