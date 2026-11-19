18. novembra militārā parāde, 2026
Latvija kā NATO dalībvalsts veido alianses spēju atturēt agresorus, Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai veltītajā militārajā parādē 11. novembra krastmalā ...
Tramps slavē Latviju, Makrons brīdina par draudiem - kā pasaules līderi apsveikuši mūsu valsti 108. dzimšanas dienā?
Latvija kā priekšzīmīga NATO sabiedrotā turpina rādīt piemēru Eiropā gan aizsardzības sloga sadalē, gan nelikumīgās imigrācijas apkarošanā, apsveikumā Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienā paudis ASV prezidents Donalds Tramps.
Kā informēja Latvijas prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, apsveikumā uzsvērts, ka ASV un Latviju vieno cieša un nepārtraukta partnerība, kuras pamatā ir kopīga apņēmība aizstāvēt brīvību un suverenitāti. ASV prezidents atzīmē, ka Latvijas rīcība aizsardzības sloga sadalē un nelikumīgās imigrācijas apkarošanā stiprina abu valstu drošību.
Apsveikumus Latvijas prezidentam valsts svētkos nosūtījuši arī vairāku citu ārvalstu līderi, piemēram, Lielbritānijas karalis Čārlzs III apsveikumā izcēlis abu valstu ilgstošo draudzību un divpusējo attiecību stiprumu, kā arī apliecinājis apņēmību veicināt vēl ciešāku sadarbību. Viņš savā un karalienes Kamillas vārdā Latvijas iedzīvotājiem novēlēja mieru, labklājību un labsajūtu nākamajā gadā.
Francijas prezidents Emanuels Makrons atzinīgi novērtēja abu valstu kopīgo darbu ANO Drošības padomē un sadarbību starptautiskā miera, drošības un aizsardzības jomā. Viņš uzsvēra, ka jāturpina atbalstīt Ukrainu Krievijas karā. Makrons aicināja saglabāt vienotību, stiprināt Eiropas Savienības suverenitāti un uzņemties lielāku atbildību par drošību, ņemot vērā tiešos un hibrīddraudus.
18. novembra svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas, 18. novembra, vakarā Rīgas pilī rīkoja tradicionālo svinīgo ...
Romas Katoļu baznīcas pāvests Leons XIV novēlēja Latvijas tautai Dieva svētību, izturību un mieru, savukārt Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers uzsvēra, ka abas valstis saista cieša partnerība, kas balstās uz kopīgām vērtībām un stingru gribu saglabāt Eiropā brīvību, demokrātiju un drošību.
Viņš akcentēja, ka abu valstu divpusējā sadarbība un sadarbība Eiropas Savienībā un NATO iegūst īpašu nozīmi, ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu un ar to saistīto Eiropas miera un drošības kārtības apdraudējumu.
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"Vācija nelokāmi atbalsta Latviju un tās Baltijas kaimiņvalstis. Mēs nesam kopīgu atbildību pret brīvu, suverēnu un vienotu Eiropu," apsveikumā pauda Vācijas prezidents.
Itālijas prezidents Serdžo Matarella uzsvēra Itālijas apņēmību nodrošināt drošību un stabilitāti Baltijas reģionā un NATO austrumu flangā. Viņš atzīmēja, ka Itālijas bruņoto spēku klātbūtne Ādažu militārajā bāzē apliecina valsts nepārtraukto solidaritāti un Eiropas drošībai piešķirto nozīmi.
Japānas imperators Naruhito apsveica Rinkēviču Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, vēlot labklājību Latvijas tautai, savukārt Spānijas karalis Felipe VI novēlēja Latvijas iedzīvotājiem mieru un uzplaukumu.