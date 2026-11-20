Diversijas, dedzināšanas un sabojāti kabeļi: kā strādā Krievijas "ārpakalpojumu hibrīdkars" Eiropā un ko tas nozīmē Latvijai
Krievijas hibrīdkaram pret Eiropu ir daudzas sejas – tas izpaužas gan informatīvos, gan kiberuzbrukumos, gan arī pavisam reālās diversijās, kas apdraud cilvēku dzīvības.
Krievijas hibrīdkaram pret Eiropu ir daudzas sejas – tas izpaužas gan informatīvos, gan kiberuzbrukumos, gan arī pavisam reālās diversijās, kas apdraud cilvēku dzīvības.
To mērķis ir sēt bailes un šķelt Eiropas atbalstu Ukrainai. Cik garas rokas ir Krievijas specdienestiem un vai to iespējas terorizēt Eiropu neierobežotas? Eksperti to apšauba.
Kopējā aina
Eiropas kontinents šobrīd saskaras ar iepriekš nepieredzētu un agresīvu Krievijas specdienestu, jo īpaši militārā izlūkdienesta (GRU), vadītu diversiju, kiberuzbrukumu un dedzināšanu vilni. Tomēr, aplūkojot šos notikumus analītiski, atklājas komplicēta aina, kas apgāž sabiedrībā bieži kultivēto pieņēmumu par visvarenu un neierobežotu Krievijas ietekmes tīklu. Šo operāciju pamatā dominē nevis neizsmeļami Maskavas resursi un vēlme radīt Eiropai maksimālas problēmas visās frontēs, bet gan akūts iespēju trūkums un nepieciešamība pielāgoties spēcīgi novājinātam aģentūras tīklam.
Pēc tam, kad Eiropas valstis kopš 2022. gada ir izraidījušas vairāk nekā 750 Krievijas diplomātu, no kuriem liela daļa bija ārējās izlūkošanas dienesta (SVR), GRU un Federālā drošības dienesta (FSB) štata virsnieki, Maskavas tradicionālās spiegošanas un diversiju spējas ir krietni iedragātas.
Pret partnervalstu atbalstu
Šo resursu deficīta cēloņsakarību skaidro Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas zinātņu prorektors Toms Rostoks: "Mēs esam tādā situācijā, kur Krievijas iespējas sasniegt savus mērķus karā pret Ukrainu ir tiešā veidā atkarīgas no tā, cik veiksmīgi Krievijai izdosies samazināt Ukrainas partnervalstu atbalstu. Tāds arī ir izvērstā hibrīdkara un diversiju mērķis. Tajā pašā laikā, lai kompensētu savu operatīvo vājumu un turpinātu spiedienu uz Rietumiem, Maskava ir bijusi spiesta pāriet uz “ārpakalpojumu hibrīdkaru”, kurā tradicionālos, augsti apmācītos izlūkus aizstāj vietējie amatieri un kriminālās pasaules pārstāvji.”
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Noziedzīgās pasaules algotņi
Tā kā Krievijai Eiropā kritiski trūkst “uz vietas” esošu vadītāju (kuratoru) un profesionālu aģentu tīklu, specdienesti ir radikāli mainījuši vervēšanas un operāciju vadības taktiku. Operācijas mūsdienās tiek organizētas pēc pagaidu darbu modeļa, kurā izpildītāji tiek attālināti savervēti “Telegram” kanālos un tiešsaistes spēļu platformās. Šī stratēģija ļauj īstenot operācijas, nepieprasot tiešu fizisku kontaktu starp pasūtītāju un izpildītāju.
Starptautiskā pretterorisma centra (ICCT) pētnieki šo fenomenu dēvē par "noziedzības un terora saikni", uzsverot, ka Maskava mērķtiecīgi izmanto sociāli marginālus un noziedzīgai pasaulei piederīgus indivīdus valsts atbalstīta terorisma aktiem Eiropā. Apvienotās Karalistes iekšzemes izlūkošanas dienesta MI5 ģenerāldirektors Kens Makalums šo taktisko pavērsienu raksturo tieši: "Spilgtākās pārmaiņas šogad ir bijušas saistītas ar to, ka Krievijas valsts dalībnieki vēršas pie starpniekiem sava netīrā darba veikšanai, tostarp pie privātiem izlūkošanas darbiniekiem un noziedzniekiem no Apvienotās Karalistes un trešajām valstīm."
Šie “vienreizlietojamie aģenti” – vietējie noziedznieki, sociāli maznodrošināti iedzīvotāji, migranti vai radikāli noskaņoti jaunieši – bieži vien pat neapzinās, ka strādā Krievijas labā. Viņi vienkārši izpilda “pasūtījumu” par atlīdzību kriptovalūtā, kas var svārstīties no dažiem simtiem līdz tūkstošiem eiro. Šis modelis padara operācijas lētas un nodrošina tām konveijera režīmu, vienlaikus sniedzot Krievijai iespēju visu notiekošo "ticami noliegt", jo pieķertie izpildītāji izskatās pēc parastiem vandaļiem vai vietējiem kriminālistiem. Šo diversiju un dezinformācijas kampaņu finansēšanu tiešā veidā nodrošina arī milzīgie nelegālie ienākumi no kontrabandas un kiberuzbrukumiem, radot noslēgtu un pašfinansējošos noziedzīgu ģeopolitisko ekosistēmu.
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Sabotāžas un diversijas Eiropā
Pēdējā laika skaļākās un lielākās diversijas Eiropā skaidri ilustrē šo “vietējo amatieru” un kriminālo aprindu iesaistes tendenci, kā arī parāda Krievijas gatavību riskēt ar civiliedzīvotāju dzīvībām. Vien daži piemēri.
Pašgājēju ugunsbumbu diversija aviācijā: 2024. gada vasarā DHL loģistikas centros Leipcigas lidostā Vācijā un Birmingemā Lielbritānijā eksplodēja un aizdegās sūtījumi – elektriskie masieri, kuros bija iebūvēts labi degošs magnija bāzes maisījums. Šīs pakas tika izsūtītas no Lietuvas, un izmeklēšanā noskaidrots, ka operāciju koordinēja GRU tīkls, izmantojot savervētus starpniekus. Vācijas valdība ar šo tīklu oficiāli saista arī Latvijas pilsoni Oļegu Ļevuškinu. Ja pakas aizdegtos lidojuma laikā, tas izraisītu katastrofas un simtiem nāves gadījumu. Vācijas amatpersonas to nosauca par "mata tiesu no aviokatastrofas", izraisot plašu rezonansi NATO sabiedroto vidū.
Militāro dronu un sprāgstvielu diversija Leipcigas lidostā: Vācijas drošības dienesti un tiesībsargi novērsa masveida diversiju, pārtverot dronu sēriju, kas bija aprīkota ar militāro sprāgstvielu heksogēnu. Mērķis bija paralizēt lidostas loģistikas infrastruktūru, kas ir kritiski svarīgs mezgls Ukrainas militārajai palīdzībai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kampaņu tiešsaistē koordinēja GRU, bet dronu fizisko palaišanu Vācijā veica savervēti starpnieki (tostarp Baltkrievijas pilsoņi).
“Starlink” bāzes stacijas dedzināšanas mēģinājums Viļņā: Lietuvas drošības iestādes 18. oktobrī novērsa mērķtiecīgu uzbrukumu “SpaceX Starlink” satelītu bāzes stacijai, kuras uzdevums ir nodrošināt alternatīvos sakaru tīklus drošības struktūrām. Uzbrukumu īstenoja prokremliski radikāļi un kriminālu motīvu vadītas personas, par to saņemot atlīdzību kriptovalūtā. Paviršais izpildījums atkārtoti apliecināja aģentu zemo profesionālo līmeni.
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Polijas īpašā operācija uz Krievijas robežas: reaģējot uz kritisku izlūkdienestu informāciju par Krievijas gatavotiem liela mēroga sabotāžas aktiem un dzelzceļa infrastruktūras destabilizāciju, Polija novembra sākumā uzsāka masīvu drošības operāciju gar Kaļiņingradas apgabala robežu. Tika konstatēts, ka specdienestu vadīti tīkli mēģina sabiedrībā radīt paniku, apvienojot kiberuzbrukumus civilajai infrastruktūrai (apkures un ūdens sistēmām) ar fiziskiem dedzināšanas draudiem.
Zemūdens infrastruktūras bojājumi Baltijas jūrā: līdztekus turpinās “pelēkās zonas” uzbrukumi datu kabeļiem un gāzes vadiem. Lai gan bieži fizisko bojājumu nodara trešo valstu (piemēram, Ķīnas) kuģi, reģiona drošības dienestu izmeklēšanas norāda uz tiešu Krievijas militārā izlūkdienesta koordināciju un interesēm.
Rietumi meklē atbildes
Redzot, ka šie incidenti nav atsevišķi kriminālnoziegumi, bet gan saskaņota hibrīdkara kampaņa, Rietumu reakcija ir kļuvusi sistēmiska. Eiropas Savienība ir veikusi vēsturiski lielāko sankciju saraksta papildināšanu, iekļaujot gandrīz 1600 Krievijas fizisko un juridisko personu un mērķējot tieši uz militāro un hibrīdoperāciju tīklu finansētājiem. Eiropas Komisija ir sākusi izstrādāt jaunu “Counter-Hybrid” protokolu (līdzīgu NATO 4. pantam), lai dalībvalstis varētu acumirklī apmainīties ar izlūkdatiem par uzbrukumiem. Vienlaikus, tā kā uzbrukumi notiek “pelēkajā zonā” zem atklāta kara sliekšņa, NATO līderi, tostarp ģenerālsekretārs Marks Rite, uzsver, ka Ziemeļatlantijas līguma 5. panta iedarbināšanas nosacījumi tiek paturēti "tīšām neskaidri". Tas tiek darīts, lai alianse saglabātu tiesības uz asu militāru atbildi, ja kāda no šīm diversijām izraisītu katastrofālas sekas.
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Naža asmens un eskalācijas robežas
Lai gan “ārpakalpojumu” stratēģija ļauj Maskavai uzturēt nepārtrauktu spiedienu, neprofesionālu un izmetamu aģentu iesaiste rada milzīgu un nekontrolējamu eskalācijas risku pašai Krievijai. Analizējot šo robežu, Toms Rostoks uzsver: "Krievija šajā ziņā iet it kā pa naža asmeni. Ja kāds incidents – kā jau minētajā DHL lidmašīnu gadījumā – prasītu masveida upurus, Eiropas atbildes reakcija varētu būtiski apgrūtināt Krievijas mērķu sasniegšanu Ukrainā.”
Rostoks uzsver, ka tieši šī apziņa skaidro, kāpēc Krievija pamatā koncentrējas uz loģistikas, ieroču piegāžu un noliktavu mērķiem, kas tās militārajā loģikā skaitās “godīga spēle” un ir tieši saistīti ar atbalstu Ukrainai. Kā skaidro Rostoks, kara sākumā bija izplatīta t.s. “tit-for-tat” (zobs pret zobu) pieeja, kur uz katru Krievijas asinsizliešanu (kā uzbrukums Mariupoles dzemdību namam) Rietumi atbildēja ar tūlītēju pretreakciju. Šobrīd karš ir iegājis ilgstošā resursu fāzē, kur rezultātu izšķir masa. Līdz ar to Rietumiem vairs nav jāmēģina emocionāli un simetriski atbildēt uz katru Krievijas sabotāžu, bet gan jānodrošina masīvs, nepārtraukts finansiālais un militārais atbalsts Ukrainai, ļaujot tās ekonomikai un armijai izdzīvot. Savukārt Krievija ir izdarījusi skaidru izvēli eskalēt karu tieši Ukrainas iekšienē (vēršoties pret enerģētikas infrastruktūru un tirdzniecības centriem), nevis pilnībā pārkāpt sarkanās līnijas Eiropā, kas varētu izprovocēt atklātu militāru konfliktu ar NATO.
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Kāpēc tieši Eiropa?
Būtisks jautājums šajā analīzē ir Krievijas operāciju mērķtiecīgā koncentrēšana tieši uz Eiropu, nevis Amerikas Savienotajām Valstīm. Toms Rostoks vērš uzmanību uz kritisku atšķirību sabiedroto sniegtajā palīdzībā: "Amerika nestutē Ukrainas ekonomiku un nenodod Ukrainas rīcībā ieročus bezgalīgos apjomos. To visu dara Eiropas valstis. Plus vēl arī dažas citas kā Dienvidkoreja un Japāna, bet mēs pilnībā sniedzam gandrīz visu ekonomisko un militāro palīdzību, ko saņem Ukraina. Eiropa ir tā, kas reāli uztur Ukrainas valsts asinsriti, garantējot armijas finansēšanu un pat iedzīvotāju pensiju izmaksas. Līdz ar to Krievijas stratēģiskais mērķis ir skaidrs – iebiedējot Eiropas sabiedrības un ietekmējot iekšpolitiku, sagraut šo ekonomisko pīlāru, bez kura Ukrainas pretošanās spējas sabruktu.”
Turklāt ASV un Krievijas attiecības globālajā arēnā bieži vien ir atšķirīgas no Eiropas–Krievijas dinamikas. Kā uzsver Rostoks, energoresursu tirgū ASV un Krievija patiesībā ir konkurenti par Eiropas tirgu. Maskavai Eiropas virziens, tās ekonomiskā integrācija un politiskās nostājas ietekmēšana ir daudz svarīgāka nekā attiecības ar Vašingtonu.
Cik racionāls ir Putins?
Lai precīzi prognozētu hibrīdkara attīstību, ir jāatsakās no mīta par Vladimiru Putinu kā pilnīgi iracionālu vadītāju, kurš nedomā par pēckara nākotni. Īstermiņā Krievijas prezidents ir pieņēmis lēmumu upurēt ekonomiku un saiknes ar Rietumiem, lai cīnītos par Krievijas starptautisko "reputāciju un kredibilitāti", izvēloties veidot nesatricināma “buldoga” tēlu, kurš ieķēries Ukrainā un nelaiž vaļā.
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Šīs izvēles rezultātā Krievija ir nonākusi smagā un nesamērīgā atkarībā no Ķīnas. Tomēr, kā skaidro Rostoks, atšķirībā no Eiropas, kas vēsturiski nodrošināja milzīgas un reālas investīcijas (piemēram, Krievijas autobūvē), Ķīna Krievijā neko būtisku neinvestē, bet faktiski to tikai ekonomiski “slauc”. Krievijas valdošā elite ļoti labi apzinās šo draudu. Tālākas nākotnes perspektīvā viņiem vitāli būs nepieciešama Eiropa, lai mazinātu Ķīnas dominanci, iegūtu tehnoloģijas un atjaunotu ekonomisko balansu.
Tieši tāpēc Krievija, lai gan intensīvi izmanto hibrīdmetodes, cenšas pilnībā nenodedzināt visus diplomātiskos tiltus. Ja karš beigtos, Maskavai būs nepieciešamas ne tikai ekonomiskās attiecības, bet arī ļoti specifiskas politiskās vienošanās. Kā norāda Rostoks, jebkuras nākotnes miera sarunas visticamāk ietvers prasības pēc amnestijām vai garantijām, lai Krievijas militārpersonas un amatpersonas varētu atkal ceļot uz Grieķiju, Spāniju un citām Eiropas valstīm, nebaidoties no tūlītēja aresta par pastrādātajiem kara noziegumiem.
Latvijas un Eiropas drošības vide
Viens no lielākajiem iekšpolitiskajiem riskiem visai Eiropai ir saistīts ar to, kā sabiedrība uztvers iespējamo kara iznākumu. Ja Krievijai izdotos, izmantojot hibrīdkaru un Rietumu nogurumu, panākt mieru ar saviem noteikumiem, tas radītu “uzvarētāja taisnības” fenomenu. Rostoks brīdina, ka sabiedrība bieži domā vienkāršotās kategorijās: "Ja uzvarēja, tātad viņam bija taisnība." Tas sniegtu milzīgu politisko kapitālu radikāli labējiem un prokremliskiem spēkiem tādās valstīs kā Francija un Vācija, būtiski iedragājot to politiķu pozīcijas, kuri gadiem ilgi iestājās par demokrātijas aizsardzību.
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Rostoks uzsver, ka šādu nemitīgu draudu un ģeopolitisku likmju ēnā Latvijas sabiedrībai ir kritiski svarīgi saglabāt noturību un paļāvību uz valsts aizsardzības mehānismiem. Ikdienā mēs reti redzam pilnu ainu par drošības iestāžu nepārtraukti veikto profilaktisko darbu. Vienlaikus Latvijā līdz šim nav notikuši būtiski incidenti ārpus regulāriem kiberuzbrukumiem, ar kuriem sastopas kritiskās infrastruktūras uzturētāji. Tas var nozīmēt gan Krievijas neieinteresētību uzbrukumos Latvijai, gan atbilstošu objektu trūkumu vai veiksmīgu drošības struktūru darbu.