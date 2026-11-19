Mūžībā devies izcilais bērnu ārsts, profesors Enoks Biķis
Smagu zaudējumu piedzīvojusi Latvijas medicīnas sabiedrība - īsi pirms valsts svētkiem mūžībā devies ārsts, pediatrs, medicīnas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais profesors un Latvijas Pediatru asociācijas ilggadējs vadītājs Enoks Biķis (1937-2026).
Ar Enoka Biķa (1937. gada 2. septembris – 2026. gada 15. novembris) aiziešanu Latvijas medicīna, pediatrijas nozare un sabiedrība ir zaudējusi izcilu ārstu, pedagogu un personību, kura mūžs bija veltīts cilvēkiem, bērnu veselībai un kalpošanai līdzcilvēkiem, informē Latvijas Ārstu biedrība.
Enoks Biķis 1960. gadā absolvēja Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti. Savu ārsta darba ceļu viņš uzsāka Viesītes slimnīcā, kur no 1960. līdz 1964. gadam strādāja par pediatru un infekcionistu. Vēlāk viņa profesionālās gaitas turpinājās Krustpils un Jēkabpils slimnīcās, bet no 1969. līdz 1989. gadam viņš strādāja Rīgas Bērnu klīniskajā slimnīcā par pediatru-reanimatologu.
Īpaši nozīmīgs bija viņa darbs bērnu intensīvajā terapijā un reanimācijā. Tie bija gadi, kuros ikdienas darbs prasīja ne vien dziļas medicīniskās zināšanas un profesionālu meistarību, bet arī milzīgu izturību, atbildību un cilvēcisku spēku. Viņš piedalījās smagi slimu bērnu glābšanā, arī dodoties neatliekamās palīdzības izsaukumos uz attāliem Latvijas novadiem.
Paralēli praktiskajam ārsta darbam Enoks Biķis pilnveidoja zināšanas un nodarbojās ar pētniecību. 1980. gadā viņš aizstāvēja medicīnas doktora disertāciju par nieru funkciju bērniem. No 1989. gada strādāja par docentu, bet vēlāk kļuva par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociēto profesoru.
Viņa devums medicīnā neaprobežojās tikai ar ārstniecību. Enoks Biķis aktīvi iesaistījās Latvijas pediatrijas attīstībā, vadīja Latvijas Pediatru asociāciju, darbojās starptautiskajās profesionālajās organizācijās un piedalījās Eiropas un starptautiskajos pediatru kongresos. Viņš bija arī zinātnisko publikāciju un mācību materiālu autors un līdzautors, tādējādi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jauno ārstu izglītošanā.
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Par izcilo un ilggadējo darbu medicīnā 2003. gadā Enoks Biķis saņēma Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2007. gadā tika godināts ar Latvijas Ārstu biedrības goda biedra nosaukumu.
Līdzās medicīnai nozīmīga vieta viņa dzīvē bija ticībai un mūzikai. Būdams mācītāja un mūziķes ģimenē audzis cilvēks, viņš visu mūžu saglabāja ciešu saikni ar kristīgajām vērtībām. Viņš kalpoja baptistu draudzes dzīvē, bija žurnāla “Baptistu Vēstnesis” redaktors un kopš jaunības spēlēja ērģeles. Viņa dzīves ceļu raksturoja vecāku novēlējums – “vadīt savas gaitas ar Dievu”.
Kādā no savām intervijām Enoks Biķis uzsvēra, cik svarīgi ārstam ir runāt ar smagi slima bērna vecākiem arī tad, ja bērnu nav izdevies glābt. Šī atziņa spilgti raksturo viņa izpratni par ārsta profesiju – medicīnā līdzās zināšanām un prasmēm vienmēr ir jābūt cilvēcībai, līdzjūtībai un cieņai pret cilvēku. Enoka Biķa mūžs ir apliecinājums tam, ka patiesa kalpošana nav tikai profesija vai amats. Tā ir dzīves izvēle – ar zināšanām, darbu, ticību un sirdsdegsmi būt noderīgam citiem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Enoka Biķa tuviniekiem, kolēģiem, audzēkņiem, draugiem un visiem, kuriem viņš bijis nozīmīgs cilvēks. Paldies par mūža ieguldījumu Latvijas medicīnā, pediatrijā, jauno ārstu izglītošanā un kalpošanā cilvēkiem! Viņa darbs, zināšanas un labestība paliks cilvēku atmiņās.
Atvadīšanās 2026. gada 21. novembrī plkst. 12.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē. Enoks tiks kremēts, tāpēc lūgums ierasties bez vainagiem un ziedu pušķiem. Pēc atvadīšanās Latvijas Ārstu biedrība aicina uz piemiņas brīdi kafejnīcā “Širhans” Meža prospektā 90.
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