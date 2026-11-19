Robežsargi izņem 340 tūkstošus kontrabandas cigarešu.
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Šodien 11:39
Pēc ziņām par dronu Krāslavas novada mežā atrod 340 000 kontrabandas cigarešu
Trešdien, 18. novembrī, robežsargi Krāslavas novadā pārtrauca tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu.
Pārbaudot NBS Gaisa spēku informāciju par bezpilota lidaparātu valsts iekšienē, robežsargi Krāslavas pagastā, mežā, konstatēja 24 baltā polietilēna plēvē ietītas taisnstūrveida kārbas ar kontrabandas cigaretēm.
Kopumā robežsargi izņēma 340 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par kontrabandu lielā apmērā.