"Polisi ir par vēlu pirkt, kad mājas stūris jau svilst": noskaidro, kad apdrošināšana tiešām glābj
Garās rindas pie ārstiem, ierobežotais valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts un pieaugošās medicīnas izmaksas liek meklēt alternatīvas. Viena no tām ir veselības apdrošināšana, kas vairs nav tikai lielo uzņēmumu darbinieku privilēģija.
Garās rindas pie ārstiem, ierobežotais valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts un pieaugošās medicīnas izmaksas liek meklēt alternatīvas. Viena no tām ir veselības apdrošināšana, kas vairs nav tikai lielo uzņēmumu darbinieku privilēģija.
Polises tagad var iegādāties arī individuāli, turklāt apdrošināšana kļūst pieejamāka mazajiem uzņēmumiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Kā izvēlēties piemērotāko polisi, ko tā sedz, un vai veselības apdrošināšana var būt risinājums situācijā, kad valsts apmaksātā medicīna nespēj nodrošināt savlaicīgu palīdzību? Par to intervijā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
Kāpēc vēlams apdrošināties
Kāpēc cilvēkiem vajadzētu apdrošināt veselību?
Atbilde ir vienkārša – valsts finansējums veselības aprūpei ir nepietiekams, rindas uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem ir garas, un pie ārsta ne vienmēr izdodas tikt pietiekami ātri. Veselības apdrošināšana palīdz segt izdevumus par medicīniskajiem pakalpojumiem, kurus valsts neapmaksā vai kuru saņemšanai būtu jāgaida rindā. Tādējādi cilvēks var ātrāk saņemt nepieciešamo palīdzību un atgriezties ikdienas dzīvē.
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Cik cilvēkiem Latvijā patlaban ir veselības apdrošināšana?
Veselības apdrošināšanas pakalpojums Latvijā parādījās 90. gadu beigās, un, kā jau tas parasti notiek – ja rodas pieprasījums, rodas arī piedāvājums. 2025. gada beigās veselības apdrošināšana bija gandrīz 494 000 cilvēku. No tiem aptuveni 492 000 bija apdrošināti ar juridisko personu, proti, uzņēmumu vai iestāžu, starpniecību, bet ap 2000 kā fiziskas personas. Iespējams, pastāv arī zināma “pārklāšanās”, jo cilvēks var strādāt vairākās darbavietās un veselības apdrošināšanas polisi saņemt no vairākiem darba devējiem. Tāpēc precīzu unikālo apdrošināto cilvēku skaitu no šiem datiem noteikt nevar, taču kopumā tie liecina, ka veselības apdrošināšana Latvijā aptver aptuveni pusmiljonu cilvēku.
Ko nozīmē “pārklāšanās”? Vai vienam cilvēkam var būt vairākas veselības apdrošināšanas polises?
Šeit jānošķir divi apdrošināšanas principi. Īpašuma apdrošināšanā darbojas tā sauktais kompensācijas princips. Proti, ja viens īpašums ir apdrošināts pie trim apdrošinātājiem, cilvēks nevar saņemt atlīdzību trīskāršā apmērā. Apdrošinātāji sadala atlīdzības izmaksu savā starpā, bet kopējā summa nepārsniedz nodarītos zaudējumus.
Savukārt personu apdrošināšanā, piemēram, nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanā, ir fiksētās summas princips. Ja cilvēkam ir polises pie trim apdrošinātājiem, katrs no viņiem var izmaksāt paredzēto atlīdzību atbilstoši konkrētās polises nosacījumiem.
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Ja vienam cilvēkam ir apdrošināšana vairākās kompānijās, tad katra kompānija par apdrošināšanas gadījumu samaksās to pilno summu, kas noteikta polisē?
Dzīvības apdrošināšanā atlīdzību var izmaksāt visi trīs apdrošinātāji, ja cilvēkam ir noslēgtas trīs polises. Tas pats attiecas uz nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Cilvēks var saņemt atlīdzību no visiem trim apdrošinātājiem, jo personu apdrošināšanā atlīdzība var būt noteikta kā konkrēta summa par apdrošināšanas gadījumu. Bet, protams, ne par medicīnas pakalpojumu trīskārši.
Reiz bija tāds gadījums – cilvēks bija apdrošinājis radiniekus pie vairākiem apdrošinātājiem, un vēlāk viņus atrada mirušus. Noziegums netika pierādīts, un – teorētiski, jā, visiem apdrošinātājiem būtu jāmaksā. Protams, ja notiek noziegums vai cilvēks kaut ko izdara reibumā, tas ir cits stāsts.
Senāk nebija iespējams nopirkt individuālās veselības apdrošināšanas polises. Cilvēkiem bija jāiztiek bez tām vai jāmeklē apkārtceļi caur pazīstamiem uzņēmumiem vai tuviniekiem, kas strādā. Kāda ir atšķirība – vai polisi pērk darba devējs vai cilvēks individuāli?
Individuālajām polisēm ir tāds kā “ieskriešanās periods”. Sākumā segums ir šaurāks, bet pēc tam tas pakāpeniski paplašinās. Savukārt, ja apdrošināšanu pērk darba devējs, tad tās segums ir atkarīgs no tā, kādu polisi viņš izvēlas.
Ja apdrošina darba kolektīvu, tad katra cilvēka individuālo veselības stāvokli parasti nevērtē. Piemēram, ja apdrošina 100 cilvēku kolektīvu, tad visus šos cilvēkus apdrošinātājs uztver kā vienu kopumu, nevis vērtē katru atsevišķi.
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Apdrošinātājiem šāda pieeja, iespējams, ir arī izdevīgāka, jo, apdrošinot lielu kolektīvu, labāk darbojas varbūtības princips, kas ir apdrošināšanas pamatā. Jo lielāks kolektīvs, jo precīzāk šis princips darbojas. Savukārt privātpersonas apdrošinātāji izvērtē individuāli.
Kāda nozīme veselībai un vecumam
Cik daudz cilvēkam ir jāatklāj par savu veselību, pērkot polisi individuāli?
Individuālo veselības apdrošināšanu Latvijā piedāvā tikai trīs kompānijas. Līdz ar to konkurence nav liela. Cik zinu, klientam jāaizpilda anketa, un attiecīgi polise tiek pielāgota individuālajam veselības stāvoklim.
Ja, piemēram, pēc mēneša cilvēkam atklāj slimību, kas nav saistīta ar iepriekšējām veselības problēmām un par kuru viņam līdz tam nav bijis nekādu ziņu, problēmām ar izmaksu nevajadzētu būt – veselības apdrošināšana tam ir domāta. Savukārt, ja cilvēks pēc mēneša dodas ārstēt to pašu slimību, kas viņam bijusi jau iepriekš, viss ir atkarīgs no iegādātās polises nosacījumiem. Iespējams, apdrošinātājs ir uzņēmies arī šādu risku un piekritis segt ārstēšanas izdevumus. Taču, ja cilvēks ir noklusējis šīs slimības faktu, apdrošinātājs var iebilst: “Tu taču deklarēji, ka tev šādas slimības nav. Izrādās, ka ar to jau desmit gadus cīnies. Piedod, bet par šo mēs nemaksāsim.” Mūsdienās, kad ir dažādas datu bāzes, melot apdrošinātājam nevajag, agri vai vēlu tā informācija līdz apdrošinātājam nonāks.
Ja cilvēkam ir vairākas hroniskas slimības, veselības apdrošināšana ne vienmēr būs izdevīgākais risinājums. Pirmkārt, šāda polise var būt dārga. Otrkārt, lielākā daļa ārstēšanās izdevumu var būt saistīti ar jau diagnosticētajām slimībām, kuru ārstēšanu apdrošinātājs var arī nesegt.
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Vai veselības apdrošināšanas polišu tirgū pastāv vecuma ierobežojumi? Vecāka gadagājuma cilvēkiem veselība mēdz būt trauslāka.
Uz šo jautājumu no apdrošinātājiem saņēmu atbildi, ka speciālu ierobežojumu nav, bet viss atkarīgs no veselības stāvokļa.
Veselības apdrošināšana var būt cilvēkiem, kam jau pāri 80, bet ir arī cilvēki ap 60, kam nav īsti jēgas pirkt veselības apdrošināšanu hronisku slimību dēļ. Taču ierobežojumu tieši vecuma dēļ nedrīkst būt, jo tā jau būtu diskriminācija. Saistībā ar šo tēmu atceros – kad es sāku darboties apdrošināšanas nozarē ap 1993.–1994. gadu, man bija iespēja nedaudz pastrādāt Zviedrijā. Tajā laikā cilvēkiem vecumā 60+ jau bija problēmas nopirkt labu ceļojumu apdrošināšanu. Mūsdienās pensionāri arī 80 gadu vecumā ceļo un nopirkt ceļojuma apdrošināšanu nav nekādu problēmu. Manuprāt, diskriminācija vecuma ziņā apdrošināšanas jomā ir gājusi mazumā.
Eiropā turpinās diskusijas, un domājams, ka diskriminācijas ierobežojumi kļūs vēl stingrāki. Viens no jautājumiem ir cilvēku, kuri izslimojuši vēzi, iespējas saņemt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus. Piemēram, pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanas cilvēkiem var rasties grūtības apdrošināt dzīvību vai saņemt kredītu. Eiropas Savienībā tiek diskutēts par to, lai cilvēkus, kuri pievarējuši vēzi, bankas un apdrošinātāji vairs nedrīkstētu diskriminēt viņu agrākās slimības dēļ. Tas nozīmētu, ka bankām, izvērtējot kredīta piešķiršanu, būtu jāņem vērā cilvēka pašreizējā situācija, nevis tikai fakts, ka viņš kādreiz slimojis ar vēzi. Savukārt apdrošinātāji nedrīkstētu liegt šiem cilvēkiem iespēju saņemt dzīvības, veselības vai cita veida apdrošināšanu tikai senākas diagnozes dēļ.
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Vai es pareizi sapratu, ja cilvēkam ir bijusi onkoloģija, tad Latvijā var būt problēmas ar individuālās veselības apdrošināšanas polises iegādi?
Ja darba devējs pērk polisi kolektīvam, tad problēmām nevajadzētu būt. Bet, ja cilvēks nāk individuāli un informē, ka bijusi onkoloģija, apdrošinātājs var pateikt, ka šo daļu nesegs vai neapdrošinās dzīvību. Ar šo visā Eiropā var būt problēmas, bet, ja cilvēks ir izārstējies, nedrīkst viņu diskriminēt.
Par iespējām un izmaksām
Kāda ir kopējā aina ar darba devējiem – vai nav tendence ekonomēt un iegādāties lētākos variantus?
Viss ir atkarīgs no tā, cik darba devējs ir gatavs par šo polisi samaksāt. Var maksāt kaut 2000 eiro par polisi un nopirkt tādu, kur ir nosegts gandrīz viss. Taču pārsvarā darba devējiem budžetā ir kaut kāds limits, un tad apdrošinātājs skatās, ko attiecīgi par tiem vidēji 300 vai 400 eiro polisē iekļaut.
Problēma ir tāda, ka medicīnas nozarē inflācija ir ļoti augsta. Īpaši straujš cenu kāpums vērojams stacionāros. Poliklīnikās konkurence ir lielāka, un tas zināmā mērā ierobežo cenu pieaugumu, turpretī stacionāros konkurence ir minimāla. Veidojas tāds “mīlas trijstūrītis” – starp medicīnas iestādēm, apdrošinātāju un apdrošināšanas pircēju. Kas tajā trijstūrī notiek? Poliklīnikas vai medicīnas iestādes mēģina celt cenas, apdrošinātājs mēģina pakalpojumus pirkt pēc iespējas lētāk, un klients arī grib saņemt vairāk, bet maksāt mazāk.
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Tagad atsevišķas kompānijas piedāvā apdrošināšanu arī mazajiem uzņēmumiem, senāk, ja nebija vismaz desmit darbinieku, ar tādu uzņēmumu nemaz nerunāja.
Attīstība ar gadiem ir bijusi pozitīvā virzienā, un iespēju apdrošināties ir vairāk, arī maziem uzņēmumiem. Iespējams, ka pie pirmā apdrošinātāja tas neizdosies, bet pie otrā vai trešā var izdoties. Bet – vēl ir kur augt.
Kāpēc individuālajām veselības apdrošināšanas polisēm un arī mazajiem uzņēmumiem pirmajā gadā apdrošināšanas segums mēdz būt ierobežotāks un tas paplašinās tikai turpmākajos gados? Kāpēc šāda sistēma ir izveidota, un vai tā ir godīga pret klientu?
No vienas puses, jā, no otras puses – nē. Kā uz to paskatās. Atcerieties, kādreiz bija tāda “Rīgas slimokase”. Oficiāli tā skaitījās apdrošināšanas sabiedrība, taču faktiski tās īpašniece bija Rīgas dome, un tas bija sava veida Rīgas domes sociālais instruments. Darbības princips bija šāds: ja, piemēram, cilvēkam nākamajā dienā bija paredzēta operācija slimnīcā, viņš varēja iepriekšējā dienā iegādāties apdrošināšanas polisi un nākamajā dienā doties uz slimnīcu. Polisi varēja nopirkt tieši tajā brīdī, kad tā bija nepieciešama.
Skaidrs, ka šāda sistēma nebija finansiāli ilgtspējīga. Rīgas domei nācās nemitīgi piešķirt papildu līdzekļus, līdz galu galā slimokase bankrotēja. Šāds biznesa modelis nevar darboties. Viens no iemesliem ir tas, ka tur nedarbojas varbūtības teorija, uz kuru balstās apdrošināšana. Piemēram, cilvēks šodien nopērk polisi par 200 eiro, bet rīt dodas uz slimnīcu. Pēc tam apdrošinātājam tiek izrakstīts rēķins par 1000 eiro. Ir skaidrs, ka šādā darījumā apdrošinātājs būs zaudētājos, jo par polisi saņemtā summa nesegs ārstēšanas izmaksas. Apdrošinātāji cenšas piesaistīt individuālos klientus, kuri domā ilgtermiņā un iegādājas polisi ar domu, ka tā kādreiz varētu noderēt, nevis tāpēc, ka medicīniskā palīdzība būs nepieciešama jau nākamajā dienā. Tas ir vienkāršs biznesa aprēķins. Tas ir līdzīgi kā ar īpašuma apdrošināšanu. Cilvēks nepērk īpašuma apdrošināšanas polisi ar domu, ka rīt māja nodegs.
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Viņš to iegādājas, apzinoties, ka šāds risks pastāv. Apdrošināšana ir vajadzīga, lai pasargātu sevi no neparedzētiem zaudējumiem. Ir tāds teiciens: apdrošināšanu ir par vēlu pirkt tad, kad mājas stūris jau svilst. Ar veselības apdrošināšanu ir līdzīgi. Ja cilvēks zina, ka jau rīt jādodas uz slimnīcu, polisi pirkt ir par vēlu. Par to vajadzēja domāt jau laikus, varbūt pat pirms vairākiem gadiem.
Polises minimums un jaunās tendences
Kāds būtu apdrošināšanas paketes minimums, ko vajadzētu izvēlēties?
Daudz kas atkarīgs no darba specifikas. Fiziska darba darītājiem ir vienas vajadzības, savukārt, piemēram, augstskolu pasniedzējiem – citas. Ir jāizvērtē, kādi veselības aprūpes pakalpojumi konkrētajam kolektīvam visvairāk nepieciešami un kādas ir darbinieku biežākās veselības problēmas. Attiecīgi tad jāskatās, kādi pakalpojumi jāiekļauj apdrošināšanas segumā – vai lielāka uzmanība jāpievērš profilaktiskajiem izmeklējumiem vai arī nepieciešama nopietnāka rehabilitācija pēc traumām. Varbūt darbiniekiem svarīgāki ir zobārstniecības pakalpojumi vai lielāks apdrošināšanas atlīdzības limits ārstēšanai stacionārā.
Grūti pateikt, kurš apdrošinātājs piedāvā plašākas pielāgošanas iespējas un kurš – ierobežotākas. Dažiem apdrošinātājiem, iespējams, ir sagatavoti vairāki standarta polišu varianti, no kuriem var izvēlēties piemērotāko, savukārt citi ir gatavi veidot individuālu piedāvājumu, kombinējot dažādus segumus un pielāgojot tos konkrētā kolektīva vajadzībām.
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Vai apdrošināšanas piedāvājumos un klientu izvēlē parādās arī kādas jaunas tendences?
Pēdējos gados arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta garīgajai veselībai. Tāpēc apdrošināšanas segumā mēdz iekļaut psihoterapeitu un citu garīgās veselības speciālistu pakalpojumus. Savukārt tas, ko varētu saukt par sporta pakalpojumiem, manuprāt, ir gājis mazumā. Agrāk šādas iespējas mēdza iekļaut apdrošināšanā, bet tagad darba devēji sportošanas iespēju izvēli vairāk atstāj katra darbinieka paša ziņā un fiziskās aktivitātes atbalsta citos veidos. Ir darba devēji, kuri savās biroju ēkās ierīkojuši labas trenažieru zāles. Piemēram, SEB jaunajā ēkā pilsētas centrā ir gan pirts, gan trenažieru zāle. Arī uzņēmumam “Printful” ir jauna, moderna biroja ēka, un, cik zinu, tur ir gan trenažieru zāle, gan fizioterapeits, kurš kopā ar darbiniekiem vingro un palīdz rūpēties par fizisko veselību.
Tātad darba devēji šajā ziņā ir ļoti dažādi, un arī prioritātes laika gaitā mainās.
Veselības ministrija gribēja atteikties no veselības apdrošināšanas saviem darbiniekiem, un tas izraisīja lielas diskusijas. Vai būtu lietderīgi noteikt visiem likumdošanā par pienākumu apdrošināt savus darbiniekus?
Nezinu, vai tas būtu lietderīgi... Pieejas ir dažādas. Ir valstis, kurās arī valsts budžeta līdzekļi veselības aprūpei tiek novirzīti caur privātajiem apdrošinātājiem, un viņi ir starpnieki starp valsts budžetu un veselības aprūpes iestādēm, kontrolējot šo līdzekļu plūsmu. Šāds modelis ir, piemēram, Nīderlandē un vēl citās valstīs. Līdz ar to apdrošinātājiem ir ļoti nozīmīga loma arī valsts veselības aprūpes sistēmā. Par to mums bija diskusijas pirms dažiem gadiem. Veselības ministrija par to domāja, un valdība par to domāja, bet nolēma neko nemainīt un atstāt tā, kā ir. Ir bijušas sarunas arī par “divu grozu” principu – ja cilvēks Latvijā maksā nodokļus, tad viņam ir pilns pakalpojumu spektrs, bet, ja nodokļus Latvijā nemaksā, tad tiek nodrošināta tikai neatliekamā palīdzība ārkārtas gadījumos.
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Par šo jautājumu politiķi ik pa laikam diskutē, taču līdz konkrēta lēmuma pieņemšanai pagaidām vēl nav nonākuši.
Man šķiet, ka šobrīd padarīt abas sistēmas pilnībā obligātas, visticamāk, nebūtu lietderīgi. Drīzāk tirgus attiecības pašas var palīdzēt šo jomu sakārtot, un tas ir pilnīgi normāls risinājums. Tāpēc man nav pārliecības, ka veselības apdrošināšanai obligāti būtu jābūt noteiktai ar likumu.
Cik lielā mērā cilvēka veselība Latvijā ir atkarīga no viņa maciņa biezuma?
Valsts budžetā tuvākajos divos, trijos vai pat četros gados būtiski papildu līdzekļi veselības aprūpei, visticamāk, nebūs pieejami, un secinājums ir viens – rindas saglabāsies. Līdz ar to, ja darba devējs nav parūpējies, pašam jācenšas par sevi gādāt un jāmeklē iespējas iegādāties veselības apdrošināšanu. Diemžēl ir cilvēki, kuri to nespēs izdarīt pat tad, ja ļoti vēlētos.
Individuālās veselības apdrošināšanas polises it kā nav pārmērīgi dārgas, tomēr arī 300, 400 vai 500 eiro cilvēkam ar zemākiem ienākumiem ir ievērojama summa. Savukārt patiešām labas, pietiekami plašas un jēgpilnas apdrošināšanas polises iegāde – tie nav mazi izdevumi.
Var sūdzēties ombudam
Jūsu institūcijas kompetencē ir arī iedzīvotāju sūdzību izskatīšana. Cik bieži saņemat sūdzības, un kādi jautājumi vai problēmas tajās tiek aktualizēti visbiežāk?
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Veselības apdrošināšanas jautājumus ombuda kompetencē iekļāvām 2019. gadā. Sūdzību skaits par veselības apdrošināšanu pieaug: 2024. gadā saņēmām sešas, 2025. gadā – desmit, bet 2026. gadā līdz šim – 12 sūdzības. To veicina gan iedzīvotāju informētība, gan apdrošinātāju ieteikumi vērsties pie ombuda, nevis uzreiz tiesā. Cenšamies sūdzības izskatīt divu mēnešu laikā, un tas lielākoties izdodas.
Visbiežāk sūdzības ir par to, ka cilvēkam šķiet – konkrētais pakalpojums ir apdrošināšanas segumā, bet apdrošinātājs saka, ka nav. Problēma bieži ir informācijas ķēdē starp apdrošinātāju, darba devēju, kurš pērk polisi, un darba ņēmēju. Ir uzņēmumi, kur šī informācijas aprite strādā ļoti labi, bet ir tādi, kur informācija līdz darbiniekam nenonāk un kaut kas pa ceļam pazūd. Tad cilvēks domā, ka apdrošināšana pakalpojumu segs, bet beigās izrādās, ka jāmaksā pašam.
Mēdz būt arī atteikumi saistībā ar kombinētām diagnozēm, kad vienu veselības problēmu apdrošinātājs sedz, bet citu – ne. Tāpat ik pa laikam rodas strīdi par seksuāli transmisīvo slimību ārstēšanu un pakalpojumiem, kas ir kaut kur pa vidu starp skaistumkopšanu un veselības aprūpi. Klasisks piemērs ir deguna starpsienas operācija – vai tā ir medicīniski nepieciešama un vai apdrošinātājs to sedz.
Ombuds ir laba lieta arī pašiem apdrošinātājiem, jo sniedz atgriezenisko saiti par neskaidriem līguma nosacījumiem, nepilnīgu komunikāciju ar klientiem un iespējām uzlabot atlīdzību izmaksas un pakalpojumu pārdošanu. Ombuds var arī pateikt, ka apdrošinātājam konkrētajā gadījumā ir jāmaksā.
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Lai gan ombuda lēmumi ir rekomendējoši un apdrošinātājs var tiem nepiekrist, lielākoties – aptuveni 97–98% gadījumu – apdrošinātāji ombuda lēmumus pilda. Ja ombuds nolēmis, ka apdrošinātājam jāmaksā atlīdzība klientam, atsevišķi apdrošinātāju atteikumi mēdz būt, taču visbiežāk tie saistīti nevis ar veselības apdrošināšanu, bet gan aizdomām par krāpšanu mantiskās apdrošināšanas vai autozādzību gadījumos.
Ombuda funkcijas pilda zvērināta advokāte, un vajadzības gadījumā tiek piesaistīti attiecīgās nozares eksperti. Kopumā gada laikā vidēji tiek izskatītas simt lietas no dažādām jomām.
Noslēgumā – kādas izmaiņas veselības un dzīvības apdrošināšanā būtu nepieciešamas, un vai 2027. gadā tiek plānotas kādas izmaiņas šo apdrošināšanas veidu piedāvājumā?
Veselības apdrošināšanas jomā kardinālas izmaiņas neredzam. Tirgus attīstās organiski, mainoties pieprasījumam pēc atsevišķiem pakalpojumiem. Arvien biežāk individuālo veselības apdrošināšanu iegādājas cilvēki, kuri strādā vairākiem uzņēmumiem. Piemēram, viens IT speciālists apkalpo vairākus uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs. Šāda klientūra kļūst arvien izplatītāka.
Veselības apdrošināšanas tirgus, visticamāk, turpinās augt arī nākamajos gados. Valsts finansējums veselības aprūpei būtiski nepieaug, un rindas veselības aprūpes iestādēs saglabājas garas. Salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, Latvijā veselības apdrošināšana ir izplatītāka. Kaimiņvalstīs valsts ieguldījums veselības aprūpē ir lielāks. Ja Latvijā finansējums būtiski palielinātos un veselības aprūpe uzlabotos, pieprasījums pēc privātās apdrošināšanas varētu mazināties. Taču pagaidām apdrošinātājiem darba netrūks vēl ilgi.