Konkurss “Latvijas garšas pētnieki” - sākumskolas klašu iespēja radoši sacensties par izglītojošām ekskursijām
Lauku atbalsta dienests izsludina programmas “Piens un augļi skolai” konkursu “Latvijas garšas pētnieki”: visas valsts 1.–4. klašu skolēni tiek aicināti izzināt vietējos pārtikas produktus, veidojot savu pētnieka dienasgrāmatu. Labāko darbu autori iegūs balvas visai klasei, izglītojošas ekskursijas vai sporta spēļu inventāru.
Izpratne par veselīgu uzturu un ēšanas paradumi veidojas jau bērnībā. Tādēļ konkursā sākumskolēni aicināti veidot savu pētnieka dienasgrāmatu, izzinot dažādu Latvijas pārtikas produktu garšas, to daudzveidību un vietu veselīgā uzturā. Klases kolektīva uzdevums ir radīt kopīgu darbu par vienu Latvijā audzētu augli vai dārzeni vai arī mūsu valstī ražotu piena vai medus produktu. Galvenās darba tēmas ir izvēlētā pārtikas produkta nozīme veselīgā uzturā, izcelsme un tapšana. Klasi dalībai aicināts pieteikt ikviens 1.–4. klases audzinātājs vai skolas pārstāvis.
Pētnieka dienasgrāmatas formātu jaunie pētnieki drīkst brīvi izvēlēties paši, tā var būt klade, kolāža, instalācija, video dienasgrāmata vai cits darbs, kas dokumentē bērnu atklājumus par izvēlēto pētniecības objektu. Skolotāju uzdevums ir iegūt vecāku atļaujas darbu dokumentēšanai, ja to formāts vai iesniegšanas veids ietver fotoattēlus vai video, kuros redzamas audzēkņu sejas. Savukārt vecāki tiek aicināti iesaistīt atvases ikdienas darbos virtuvē – apvienojot dažādas Latvijas garšas viegli pagatavojamā un gardā maltītē, varam stāstīt bērniem par pārtikas produktu uzturvērtību un sabalansēta uztura nozīmi veselības uzturēšanā.
Konkursa žūrija vērtēs iesniegtos darbus četrās: 1., 2., 3. un 4. klašu grupās. Pirmo vietu ieguvēji katrā grupā un viena klase, kam žūrija piešķirs savu simpātiju balvu, pavasarī varēs doties izglītojošā visas klases ekskursijā. Otrās un trešās vietas laureāti saņems vērtīgu sporta spēļu inventāru. Visas dalībnieku klases saņems digitālu atzinības diplomu.
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Lai pieteiktos konkursā, skolotājam līdz 2026. gada 25. novembrim (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. Pieteikšanās brīdī darbam vēl nav jābūt gatavam.
Gatavi darbi jāiesniedz līdz 2026. gada 3. decembrim (ieskaitot), nosūtot saiti ar dokumentētu pētniecības rezultātu uz e-pastu konkurss@bsms.lv. Jebkura veida darbs ir jāiesūta vai nu ieskenēts, vai foto un/vai video formātā, lai būtu redzams viss darbs un salasāmi pieraksti.
Rezultāti tiks izziņoti tiešraidē 10. decembrī plkst. 15.00 “Piens un augļi skolai” “Facebook” lapā un publicēti publicēti programmas tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
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