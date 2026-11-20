Deviņus gadus vecā kaķene Ance nonāca valsts izsolē - tagad viņai atradies jauns saimnieks
Neparasts sludinājums novembra sākumā piesaistīja uzmanību – valsts meklēja pircēju deviņus gadus vecai bezšķirnes kaķenei. Kamēr ierastāk šādās cenu aptaujās tiek piedāvātas dažādas mantas, šoreiz runa bija par dzīvu radību, kurai nepieciešamas rūpes, drošība un mīlošas mājas. Kaķene vārdā Ance nu jau ir ieguvusi jaunu saimnieku, portālam Jauns.lv apstiprināja Nodrošinājuma valsts aģentūrā (NVA).
Novembra sākumā NVA izsludināja cenu aptauju, kurā tika meklēts pircējs deviņus gadus vecai bezšķirnes kaķenei. Dzīvnieks bija nonācis valsts īpašumā pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas lēmuma par tā konfiskāciju.
Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju kaķene tobrīd atradās biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmē Rīgā, Mežapurva ielā. Potenciālajiem pircējiem bija iespēja viņu iepriekš apskatīt, bet tiesības iegādāties dzīvnieku ieguva tas, kurš piedāvāja augstāko cenu.
Kā kaķene nonāca valsts īpašumā?
NVA skaidro, ka kaķene nonākusi valsts īpašumā, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas administratīvā pārkāpuma procesā pieņemto lēmumu par dzīvnieka konfiskāciju.
Kāpēc tieši tika pieņemts šāds lēmums un kāda bijusi Ances līdzšinējā dzīve, aģentūras rīcībā esošā informācija neatklāj. Tomēr zināms, ka atbilstoši aģentūras rīcībā esošajam veterinārārsta atzinumam kaķenes vārds ir Ance.
Jaunajam saimniekam būs jāuzņemas atbildība par Anci
Kaķenes nodošana jaunajam īpašniekam notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kompetentajām institūcijām un rīcību ar valstij piekritīgo mantu.
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NVA uzsver, ka, nododot dzīvnieku jaunajam saimniekam, tiks sagatavots pieņemšanas un nodošanas akts. Tajā pircējs apņemsies nodrošināt Ancei viņas sugai, vecumam un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus, kā arī ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās dzīvnieku labturības un aizsardzības prasības.
Tas nozīmē, ka jaunajam saimniekam būs jāparūpējas ne tikai par kaķenes ikdienas vajadzībām, bet arī par viņas drošību un labklājību.
Ancei jau atradies jauns saimnieks
Lai gan sākotnēji tika izsludināta cenu aptauja, kurā uzvarētāju noteica pēc piedāvātās summas, Ances stāstam šobrīd ir cerīgs turpinājums.
Atbildot uz Jauns.lv jautājumu par kaķenes turpmāko likteni, NVA pavēstīja, ka dzīvnieks jau ir realizēts un pašlaik norit līguma parakstīšanas procedūra.
Tātad deviņus gadus vecajai Ancei, kuras iepriekšējais dzīvesstāsts pagaidām palicis nezināms, ir iespēja sākt jaunu dzīves posmu jaunās mājās.