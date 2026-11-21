Valsts pārņem, bet nemāk vadīt: Pēteris Šmidre atklāj, kur Latvija nogrieza greizi
Uzņēmējs un telekomunikāciju nozares pionieris Pēteris Šmidre sarunu ciklā “Latvija 2035” atskatās uz valsts attīstību, kā arī dalās optimismā par Latvijas nākotnes perspektīvām tehnoloģiju laikmetā.
Ekonomikas upuri labu mērķu vārdā
Vērtējot lēmumus, kas tika pieņemti uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas, Šmidre nošķir nevainojamo politisko virzību no sasteigtajiem ekonomiskajiem kompromisiem. Politiskā izšķiršanās par labu Rietumu telpai bijusi vienīgā pareizā, taču saimnieciskajā jomā Latvija pārāk viegli atteicās no savu interešu aizstāvības.
Uzņēmējs norāda uz šī perioda pretrunām: “Ja runājam par politiku, viss noritēja absolūti perfekti un bez kļūdām. Nebija iespējams necīnīties par neatkarību vai nespert pirmos soļus pretī Eiropas Savienībai un NATO. Politisko mērķu virzība bija pilnīgi skaidra. Tomēr ekonomikā mēs sākumposmā pieļāvām kļūdas. Lielākā no tām – radījām iespaidu, ka esam gatavi iestāties Eiropas Savienībā par jebkuru cenu. Daudzas citas valstis šajā procesā centās aizstāvēt un saglabāt savas ekonomiskās intereses, turpretī mēs bijām gatavi upurēt un atdot visu iespējamo, lai tikai sasniegtu savu mērķi.”
Arī paša uzņēmēja pirmie soļi biznesā apkārtējiem tolaik šķituši nesaprotami. Laikā, kad inteliģence un inženieri meklēja ātrus izdzīvošanas risinājumus, Pēteris Šmidre domāja par ilgtermiņa infrastruktūru, kas sabiedrībai atvērtu logu uz Rietumu informācijas telpu. “Deviņdesmitajos gados mani bijušie kolēģi un inženieri, pēkšņi palikuši bez darba, izdzīvošanas nolūkos masveidā brauca uz Poliju, pirka datorus, veda tos uz šejieni un veiksmīgi pārdeva, gūstot labu peļņu. Kad mēs satikāmies un es viņiem sāku stāstīt par savu projektu – kabeļtelevīzijas nepieciešamību un daudzkanālu apraidi –, uzsverot informācijas trūkumu pēc dzīves aiz dzelzs priekškara, viņi savā starpā sprieda, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Normāli cilvēki tolaik tirgoja datorus un pelnīja naudu, bet es sapņoju par kaut kādiem kabeļu tīkliem un informācijas pieejamību,” Šmidre dalās atmiņās par tā laika pieredzi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Politiskās elites un biznesa atsvešināšanās
Analizējot pāreju no mežonīgā kapitālisma uz šodienas valsts kapitālismu, Šmidre uzsver, ka lielākie postījumi Latvijas tautsaimniecībai tika nodarīti nevis privatizācijas procesā, bet brīdī, kad politiskā vara sāka mērķtiecīgi iejaukties brīvā tirgus mehānismos. Valsts pārvaldes tieksme visu kontrolēt ir izveidojusi neveselīgu konkurences vidi. Vērtējot šo transformāciju, uzņēmējs atzīst: “Privatizācijas process nekad un nekur nav bijis un nevarēja būt perfekts. Ir pilnīgi skaidrs, ka tie cilvēki, kuri atrodas tuvāk lēmumu pieņemšanai, vienmēr iegūst vairāk. Taču lielākā kļūda slēpās nevis privatizācijā, bet gan vēlākajos gados, kad politiskā vara sāka tieši iejaukties uzņēmējdarbībā. Situācija ir izveidojusies tāda, ka priekšroka un prioritāte vienmēr tiek dota valsts uzņēmumiem un komercsabiedrībām. Tās ir sekas, kas veido mūsu šodienas pozīciju, – no visām Baltijas valstīm Latvija savā ekonomiskajā pārvaldībā ir kļuvusi par visvairāk sociālistisko un pat komunistisko valsti.”
Pēteris Šmidre uzskata, ka mūsdienu lēmumu pieņēmēji ekonomiku uztver drīzāk caur Kārļa Marksa, nevis Ādama Smita prizmu, proti, tā vietā, lai saredzētu privātajā biznesā sabiedrības labuma radītāju, vara pret to izturas ar aizdomām. “Vērtējot politiskās elites šodienas attieksmi pret privāto uzņēmējdarbību, rodas jautājums – vai tā atbilst Ādama Smita redzējumam, ka uzņēmēji strādā sabiedrības labā, vai drīzāk Kārļa Marksa teorijai, ka katrs uzņēmējs domā tikai par savu peļņu? Man šķiet, mēs valstiski esam daudz tuvāk Marksa pasaules uztverei. Politiskā elite uzskata, ka valstij pašai jāpārņem uzņēmējdarbība savās rokās, lai to labāk kontrolētu un vadītu. Taču praksē viņi to nemāk darīt, un tieši tur sākas mūsu ekonomiskās problēmas.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ekonomiskie maldi – inflācijas spirāle un pārvaldības krīze
Līdzās valsts lomas pārspīlēšanai uzņēmējdarbībā Šmidre asi kritizē arī populistiskus lēmumus valsts budžeta sadalē, īpaši atalgojuma celšanu sabiedriskajā sektorā bez reāla ražības pieauguma, un brīdina, ka šāda pieeja rada mākslīgu inflācijas spirāli. Vēršoties pret neapdomīgu budžeta tērēšanu, viņš ir skarbs: “Kāda jēga palielināt algas sociālajā sfērā, pamatojoties tikai uz iepriekš dotiem solījumiem, ja valstī nav reāla ekonomiskā pieauguma? Tā ir muļķība. Ja mēs vienkārši sadalām un izkaisām naudu bez jebkāda ekonomiskā seguma, neražojot vairāk preču un nesniedzot vairāk pakalpojumu, šī nauda simtprocentīgi pārvēršas inflācijā. Pēc dažiem mēnešiem vai gada cilvēki brīnās un sašutuma pilni jautā, no kurienes radusies šī dārdzība un kāpēc aug cenas. Atbilde ir vienkārša – cenas ir augušas no tām pašām algām, kuras tikko tika palielinātas. Ja ekonomikā nenotiek reāla attīstība, mētāties ar naudu nav nekādas jēgas.”
Lai izkļūtu no šī strupceļa, uzņēmējs uzsver nepieciešamību reformēt pašu politisko sistēmu. Viņaprāt, tikai caurskatāmāka vara spēs pieņemt drosmīgus ekonomiskos lēmumus.
Par sistēmisku pārmaiņu nozīmi Šmidre saka: “Mums ir nepieciešama daudz kompetentāka politiskā valdība, kurai sabiedrība spētu uzticēties. Cilvēks nevar patiesi uzticēties anonīmam partijas sarakstam; uzticēties var tikai konkrētai personībai. Tāpēc mažoritārā vēlēšanu sistēma sniegtu daudz lielāku un personiskāku atbildības efektu. Turklāt jautājums par tautas vēlētu prezidentu ir tieši saistīts ar valsts monopola mazināšanu. Pašlaik mūsu valsts iekārta darbojas kā noslēgta vertikāle – valdības koalīcijai praktiski nav konkurences, prezidents tiek ievēlēts šaurā politiskā lokā, masu mediji lielā mērā ir atkarīgi no valsts budžeta, un pat tiesu varu apstiprina Saeima.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nākotnes perspektīva – mākslīgais intelekts un Latvijas neizmantotais potenciāls
Runājot par tehnoloģijām, kas veidos pasauli un Latviju līdz 2035. gadam, uzņēmējs fokusējas uz mākslīgā intelekta attīstību. Viņš nesaskata tajā draudus, bet gan instrumentu, kas demokratizēs informācijas un analītikas pieejamību. “Mākslīgais intelekts ir unikāls sasniegums, kas maksimāli atvieglo un saīsina indivīda piekļuvi pasaules uzkrātajai informācijas masai. Tas ir revolucionārs rīks, kas ļauj cilvēkam ļoti vienkāršā veidā iegūt vajadzīgās zināšanas, tikai uzdodot pareizos jautājumus. Nākamais attīstības solis varētu būt cilvēka intelekta tieša saslēgšanās ar šo informācijas apjomu, ļaujot domāšanas procesā izmantot ne tikai savas smadzeņu rezerves, bet arī globālo datu bāzi. Un man nav absolūti nekādu bažu par to, ka mākslīgais intelekts varētu pārņemt pasauli. Neviens nesataisīs tik daudz posta, cik spēj radīt pats cilvēks. Pat ja mākslīgais intelekts pieļaus kādu kļūdu, tās pamatā būs cilvēka paša rīcība,” Šmidre skaidro savu tehnoloģisko redzējumu.
Pārdomājot valsts turpmāko attīstību globālo pārmaiņu laikā, uzņēmējs pauž pārliecību, ka Latvijas sabiedrība ir gatava izrāvienam, ja vien tai tiks dota atbilstoša ekonomiskā un politiskā vide. “Neskatoties uz visu, es saglabāju optimismu. Man ir ļoti grūti nodefinēt, kā precīzi realizēt šo pāreju, taču mums ekonomikā ir jāatgriež veselīgs kapitālisms – tāda vide, kurā cilvēks būtu patiesi ieinteresēts strādāt un radīt vērtības. Ja Latvijā izdosies nodrošināt šādus apstākļus un sakārtot sistēmu, mūsu izaugsmes spējas būs neierobežotas. Mūsu cilvēki un esošie resursi kopā veido unikālu potenciālu pasaules mērogā.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.