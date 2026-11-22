Valmieras novada iedzīvotāju bažas pieaug - lācis kļūst arvien bezbailīgāks, mednieki nezina, kā rīkoties
Valmieras novada Ēveles pagastā šoruden arvien biežāk manīts lācis, kura apciemojumi satraukuši vietējos iedzīvotājus. Dzīvnieks ne tikai posta bišu dravas, bet arī lauž vistu kūtis un atkārtoti tuvojas dzīvojamām mājām. Vietējie uzskata, ka situācija kļūst bīstama, taču mednieki norāda uz sarežģīto kārtību, kādā iespējams saņemt atļauju šāda lāča nomedīšanai, vēsta LSM.lv.
Ēveles mednieku kluba “Dukāns” vadītājs Artis Lambs norāda, ka lāča apciemojumi vairs nav atsevišķi gadījumi – dzīvnieks apdzīvotās vietās ierodas regulāri. Vienā no mājām, kas atrodas aptuveni 260 metru attālumā no mednieku satikšanās vietas, lācis nedēļas laikā manīts pat divas reizes.
Vietējie iedzīvotāji Aivars un Elga Žērbeļi stāsta, ka lācis viņu pagalmā pirmoreiz ieklīdis 11. novembrī, apgāžot bišu saimi. Aizvadītajā svētdienā dzīvnieks atgriezies un to pašu bišu māju apgāzis vēlreiz. Lāča ķepas nospiedums atrasts vien piecu metru attālumā no virtuves loga.
Vēl nopietnākus postījumus piedzīvojusi Pētera Kokuma ģimene. Viņš stāsta, ka lācis pie viņu mājas manīts jau vairākas reizes, bet pēdējā apciemojumā dzīvnieks uzkāpis pat uz terases pie lielā loga. Lācis izsitis vistu kūts logus un aiznesis vienu vistu. Pēc notikušā saimnieks pārējos putnus nogādājis drošākā vietā.
Ģimene vērsusies Dabas aizsardzības pārvaldē un pašvaldībā, taču skaidrības par turpmāko rīcību joprojām nav. Pēteris uzskata, ka konkrētais lācis kļuvis pārāk bīstams, jo vairs nebaidās no cilvēkiem un spējis apgūt veidus, kā iekļūt saimniecības ēkās.
Arī vietējie mednieki uzskata, ka situācija jārisina, tomēr viņus attur sarežģītā atļauju saņemšanas un izmantošanas kārtība. Mednieku ieskatā prasības ir grūti izpildāmas, turklāt neskaidrību gadījumā visa atbildība var tikt uzlikta pašiem medniekiem.
Līdzīgu pieredzi min arī kaimiņos esošā Rencēnu pagasta mednieks Jānis Ķibermanis. Viņam savulaik bija izsniegta atļauja konkrēta lāča nomedīšanai, taču tā netika izmantota un 30. septembrī beidzās.
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Atbilstoši noteikumiem medniekam jāspēj atpazīt konkrētais lācis noteiktas mājas pagalmā, kā arī videoierakstā jāpierāda, ka dzīvnieks nav baidījies no trokšņa un izturējies agresīvi. Mednieki uzskata, ka šādas prasības reālajā situācijā ir grūti izpildāmas. Turklāt pat pēc atļaujas nosacījumu izpildes par aizsargājamās sugas dzīvnieka nomedīšanu var draudēt tiesvedība.
Tikmēr Ēveles pagasta iedzīvotāji bažījas, ka lāča atkārtotie apciemojumi var beigties ar cilvēku apdraudējumu.