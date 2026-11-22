Kad daba dodas ziemas miegā, Talsu novada muzejos sākas atklājumu laiks
Kad rudens pamazām pārtop ziemā un dabā iestājas klusāks laiks, pašvaldība aicina doties izzinošā piedzīvojumā pa Talsu novada muzejiem un kolekcijām!
Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Bijušajā Sabiles sinagogā atrodas Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs, kas piedāvā laikmetīgās un profesionālās mākslas izstādes, koncertus un kultūras pasākumus. Centrs veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūrizglītību un tūrisma attīstību. 2016. gadā ēka nonāca Talsu novada pašvaldības īpašumā, un tai piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.
Darba laiks: Ot.- Pk. 10.00- 17.00
Se. 10.00- 16.00
Sv. -Pr. Slēgts
📞 +371 27841827 tūrisma jautājumos
📞 +371 26655736 mākslas jautājumos
📍Strautu iela 4, Sabile, Talsu novads
Mtosporta ekspozīcija Pastendē
Kolekcijas īpašnieks ir motosportists un treneris Alfrēds Zamockis, kurš motobraucēju aprindās savulaik bija pazīstams kā leģendārais “lidojošais indiānis”. Pastendē apskatāmi 29 seni motocikli, kas ražoti, sākot no 1925. gada. Katram motociklam ir savs stāsts un vēsture. Kolekcija tapusi ar lielu rūpību un ieguldītu darbu, lai saglabātu seno motociklu kultūru un tā laika īpašo noskaņu. Tā ir interesanta vieta ikvienam, kurš vēlas tuvāk iepazīt motosporta vēsturi.
📞 +371 26751108
📍“Jaunupnieki”, Pastende. Ģibuļu pagasts, Talsu novads
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Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Latvijas Lauksaimniecības muzejs iepazīstina ar lauksaimniecības attīstību un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Muzejā apskatāma plaša lauksaimniecības tehnikas, transportlīdzekļu, amatniecības darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija.
Muzejs piedāvā:
- muzejpedagoģiskās programmas;
- telpu nomu pasākumiem un piknika vietu;
- muzeja krājuma priekšmetu nomu.
- Programma jaunlaulātajiem
Muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate:
Pieaugušie – 4.00 EUR
Skolēni, studenti, pensionāri, politiski represētas personas (uzrādot apliecību) – 2.00 EUR
Ģimenes biļete (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) – 6.00 EUR
Gida pakalpojums – 10.00
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Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). – Bezmaksas
Darba laiks:
Pr., Tr.- Pk. 10.00- 17.00
Ot. 10.00- 15.00
Se.- Sv. Slēgts
📞 +371 29403183
📍Celtnieku iela 12, Talsi, Talsu novads
Talsu novada muzejs
Talsu novada muzejs atrodas vēsturiskā neoklasicisma stila ēkā Tiguļ kalnā. Muzejā iespējams iepazīt novada vēsturi, mākslu un dabu, kā arī apskatīt mākslas izstādes. To ieskauj skaists dendroloģiskais parks ar vairāk nekā 300 kokaugu sugām.
Darba laiks: Pr.- Slēgts
Ot.-Sv. 10:00- 17:00
📞+371 29102628
📍Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu novads
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Auto-moto ekspozīcija “Draudzība”
Valdemārpils pusē auto-moto biedrība “Draudzība” Ārlavas pagasta “Krejotavā” piedāvā apskatei un pasākumiem savas kolekcijas eksemplārus. Apmeklētājiem iespējams apskatīt dažādus senus spēkratus, kam katram ir savs unikālais stāsts par nokļūšanu kolekcijā. Automašīnas, mopēdi, pagājušā gadsimta vēstures liecības, kas noteiktām paaudzēm atgādinās par bērnību.
Ja laikapstākļi ir labvēlīgi, tad iespēja arī izbraukt ekskursijā pa Valdemārpili ar senu un šiki uzpulētu Volgu Jāņu nakts krāsā.
📞 +371 26380008
📍“Krejotava”, Ārlavas pagasts, Talsu novads
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Privātā kolekcija “Vecmuižā”
Vēstures materiālu un sadzīves lietu kolekcija par Dundagu un apkārtni Vecmuižas stallī. Vienā no 15 senās Dundagas pils teritorijas pusmuižām, aptuveni 2 km no Dundagas centra. Saimnieks ir liels vēstures entuziasts un stāstnieks.
Piedāvā: Ekskursijas pa Dundagu un tās apkārtni. Kolekcijas apskate un ekskursijas ir iepriekš jāpiesaka.
📞 +371 29473828
📍“Ievlejas”, Dundaga, Talsu novads
Lībiešu etnogrāfiskā kolekcija muzejklētī
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Visi apskatāmie priekšmeti savākti no Lībiešu krasta ciemiem. Šeit notiek regulāras plenēra “Līvzeme” gleznu izstādes. Kolekcijas saimnieki piedāvā arī kultūrvēsturiskas izziņas ekskursijas pa Mazirbi un Lībiešu krastu.
Kolekcijas apskatei nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. 📞 +371 29463028
📍”Mazirbes skola”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Talsu novads
Senie sadzīves priekšmeti “Stūrīšos”
Lībiešu seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija Mazirbē. Stāsti par lībiešiem un Taizeļu dzimtu. Te viss ir sens un īsts!
Piedāvā: Degustācijas,
pusdienas,
naktsmājas un pirts.
📞 +371 29469165
📍“Stūrīši”, Mazirbe, Kolkas pagasts, Talsu novads
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Kolkas Lībiešu saieta nams
Saieta nams iepazīstina ar Ziemeļkurzemes lībiešu kultūru, tradicionālajām nodarbēm, valodu un piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu. Tajā apskatāma ekspozīcija “Kolka. Divas jūras. Viena sala. Trīs valodas”, Līvu savienības Kolkas grupas kolekcijas priekšmeti, bibliotēka un mainīgās izstādes. Saieta namā iespējams apmeklēt arī kultūras pasākumus, seminārus un mācības, kā arī saņemt tūrisma informāciju.
Darba laiks: Ot.-Se. 9.30- 17.00
Sv.- Pr. slēgts
📞 +371 29402093
📞 +371 27310105
📍“Pastnieki”, Kolka, Talsu novads
Izstāžu vieta Vai tu mīli jūru?
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Izstāžu vieta “Vai Tu mīli jūru?” ir veltīta Latvijas jūrniecības tēvam Krišjānim Valdemāram – stāsts par sapņiem, viedokli, dzīves mācību un vistuvākajiem cilvēkiem, kuri atbalsta un palīdz piepildīt sapni. Vēsturiskajā Rojas (Lubezeres) jūrskolas skolotāju ēkā mūsdienas savīsies ar pagātni.
Piedāvā: Iespējams organizēt nelielas izstādes,
vēstures mīļotāju un novadpētnieku tikšanās,
neliēlus seminārus un lekcijas,
kopā sanākšanas.
Iepriekš pieteikt!
📞 +371 29433899
📍Selgas iela 7, Roja, Talsu novads
Rojas Jūras Zveijnicības muzejs
Rojas Jūras zvejniecības muzejs iepazīstina ar Rojas piekrastes vēsturi, zvejniecības tradīcijām un jūrniecības attīstību. Muzejā apskatāmas ekspozīcijas par Krišjāni Valdemāru, Rojas jūrskolu, 19. gadsimta burinieku būvi un zivju apstrādes vēsturi no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Pie muzeja izvietotas zvejas laivas, enkuri un senās zvejniecības ierīces. Apmeklētāji var iepazīt arī padomju laika Rojas piekrasti interaktīvā ekspozīcijā un piedalīties muzejpedagoģiskājās nodarbībās.
Darba laiks: Ot.- Se.10.00- 18.00
Sv.- Pr. slēgts
📞 +371 29432899
📍Selgas iela 33, Roja, Talsu novads
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Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle Kaltenes klubs
Kaltenes kluba vēsturiskā ēka celta 1890. gadā kā barona Nolkena vasarnīca. Pēc renovācijas tā nonākusi Rojas Jūras zvejniecības muzeja pārraudzībā, un kopš 2018. gada darbojas kā muzeja filiāle.
Piedāvā:
- Informatīva izstāde par Kaltenes ciema un vēsturiskās ēkas attīstību.
- Atklātais muzeja krājums “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20. gadsimtā”.
- Ekspozīcija par Ziemeļkurzemes piekrastē būvētajiem buru kuģiem.
- Interaktīva ekspozīcija, kurā iespējams iepazīt piekrastes dabas procesus, putnus un Rīgas jūras līča zivju daudzveidību.
- Lielformāta spēle “Riču Raču”, kurā, atbildot uz jautājumiem, var uzzināt vairāk par dzīvi pie jūras.
- doties gida vadītā ekskursijā pa vēsturisko ēku un seno zvejniekciemu,
- atpūsties labiekārtotajā āra teritorijā.
- Iespējams pastaigāties gar Kaltenes akmeņaino jūras krastu
- iznomāt telpas pasākumu vai semināru organizēšanai.
Gida pakalpojumi pieejami, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 27570678.
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Darba laiks: Tr.- Se. 10.00- 18.00
Sv.- Ot. slēgts
📞 +371 27570678
📍Kaltenes klubs, Kaltene, Talsu novads
Muzejs “Saieta nams”
Mērsraga privātais muzejs “Saieta Nams” atrodas 1811. gadā celtā ēkā, kas ir senākā saglabājusies dzīvojamā māja Mērsragā. Muzejs iepazīstina ar Mērsraga un apkārtnes sadzīvi 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Īpaša uzmanība pievērsta seno latviešu rakstu, īpašuma un maģiskajām zīmēm, kas apskatāmas uz dažādiem darba un sadzīves priekšmetiem.
Muzeja apmeklējumu iepriekš pieteikt. 📞 +371 63235995
📍Rožu iela 16, Mērsrags, Talsu novads