Kolkā atklāti divi jauni piekrastes labiekārtošanas projekti
Piektdien, 9. novembrī, Kolkā svinīgi atklāja divus jaunus vides labiekārtošanas projektus, informē pašvaldībā.
Tie ievērojami uzlabos pieejamību jūrai un vietējiem kultūras objektiem, kā arī palīdzēs saglabāt piekrastes dabas vērtības.
Pirmais projekts “Piekļuve jūrai Sīkragā, Mazirbē un Kolkā” ietver jaunas gājēju laipas un pievedceļus kāpu zonā. Jaunie ceļi turpmāk nodrošinās ērtu un dabas pamatnei draudzīgu piekļuvi jūrai. Būvdarbus veica SIA “BRICON”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “Somniar”.
Otrs projekts “Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana pie Kolkas tautas nama” nodrošina drošu gājēju un transporta piekļuvi tautas namam un publiskajai peldvietai. Šeit ir pilnībā pārbūvēts stāvlaukums un pieguļošā teritorija. Jaunā infrastruktūra ļaus mērķtiecīgi novirzīt apmeklētāju plūsmu un būtiski mazināt cilvēku radīto ietekmi uz trauslo piekrastes dabu. Darbus īstenoja SIA “ZZ STREET”, bet būvuzraudzību veica “A. Rozītis IK”.
“Pašvaldība aicina iedzīvotājus novērtēt un saudzīgi izmantot jaunos objektus, kas padara Kolku un piekrasti vēl pievilcīgāku, kā arī drošāku,” norāda Talsu novada pašvaldība.