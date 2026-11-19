“Daži nav sapratuši, ka būs jāatbild par savu nodevību!” Ruks paziņo par divu Valsts policijas inspektoru aizturēšanu
Saistībā ar aizdomām par tīšu noziegumu izdarīšanu aizturēti divi Valsts policijas inspektori, paziņojis Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks.
“Šobrīd sadarbībā ar Iekšējās drošības biroju esam aizturējuši divus Valsts policijas inspektorus par tīšiem noziegumiem, kuru izdarīšanas pamatmotīvs pirmšķietami ir mantkārība,” atklāj Ruks.
Viņš norāda, ka Valsts policija patlaban nevar sniegt plašāku informāciju par notikušo, jo izmeklēšanu atbilstoši piekritībai turpmāk veic Iekšējās drošības birojs (IDB).
Ruks uzsver, ka, stājoties amatā, viens no viņa galvenajiem mērķiem bijis paaugstināt Valsts policijas prestižu, stiprināt sabiedrības uzticēšanos likumsargiem un izskaust korupciju un citas noziedzīgas izpausmes dienesta iekšienē.
Viņš atgādina, ka jau amata pienākumu pildīšanas sākumā īstenojis būtiskas amatpersonu rotācijas, kuru rezultātā vairāki policisti, tostarp augsta ranga amatpersonas, dienestu pametuši. Saistībā ar atsevišķiem gadījumiem sāktas arī izmeklēšanas, un dažās lietās tiesvedība joprojām turpinās.
Lai gan kopējā dienesta disciplīna gadu gaitā uzlabojoties, Ruks atzīst, ka policijā joprojām sastopami negodprātīgi darbinieki. “Sabiedrības uzticības vairošana Valsts policijai nav tikai labo darbu atspoguļošana, bet arī informēšana par šādiem notikumiem, kas saprotami un pamatoti izsauc kritiku policijai,” norāda Valsts policijas priekšnieks.
Viņš arī pauž nožēlu, ka daļa dienestā strādājošo joprojām nav apzinājusies atbildību par savu rīcību. “Man ir ļoti žēl, ka joprojām dienestā daži nav sapratuši, ka tas ir tikai laika jautājums, kad būs jāatbild likuma priekšā par savu nodevību pret sabiedrību un dienestu,” uzsver Ruks.
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Vienlaikus policijas priekšnieks aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem policistu likumpārkāpumiem, solot nodrošināt ziņotāju anonimitāti.
“Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus,” paziņoja ministrs.