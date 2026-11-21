Vairs nebūs jācieš putekļi un grants - Valmierā veikti nozīmīgi ielu remontdarbi
Valmierā šogad uzlabots vairāku ielu segums – sešās grants ielās veikta divkārtu virsmas apstrāde, atjaunots bruģis un labotas asfaltbetona bedres. Kopumā bedrīšu remontdarbi pilsētā veikti vairāk nekā 6000 kvadrātmetru platībā, informē Valmieras novada pašvaldība.
Sešas grants ielas ieguvušas melno segumu
Divkārtu virsmas apstrāde šogad veikta Ošu, Sedas, Straumes, Pārgaujas, Kāpu un Zvejnieku ielā. Šo metodi izmanto ielās ar nelielu un vidēju satiksmes intensitāti. Zvejnieku ielas asfaltētajā posmā atjaunota arī dilumkārta.
Īpaši nozīmīgi darbi veikti Krāču kakta apkaimē, kur pēc šiem remontdarbiem visām attiecīgās un tuvējās apkaimes ielām ir melnais segums. Tas atvieglos ielu uzturēšanu, jo turpmāk šajā pilsētas daļā vairs nebūs nepieciešams veikt grants ceļiem raksturīgos darbus – planēšanu un atputekļošanu.
Darbus veica SIA “Imberteh” un SIA “Limbažu ceļi”. To kopējās izmaksas sasniedza 157 750,54 eiro, un finansējums tika nodrošināts no Valmieras novada pašvaldības budžeta.
Turpinās Rietekļa ielas labiekārtošana
Šogad turpināta arī Rietekļa ielas pārbūve. Ielas galvenie būvdarbi norisinājās 2024. gadā, kad izbūvēti inženiertīkli – lietusūdens kanalizācija, ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija –, ierīkots apgaismojums, sagatavota ietvju vieta ar betona apmalēm un brauktuvei ieklāta asfaltbetona apakškārta.
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Šogad asfaltbetona segums ieklāts gājēju ietvei un nobrauktuvēm uz īpašumiem, tādējādi uzlabojot gājēju pārvietošanās drošību un savienojumu ar pārējo pilsētas ietvju un veloceliņu tīklu.
Šos darbus veica SIA “Imberteh”, un to izmaksas bija 28 684,54 eiro. Finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta.
Tomēr Rietekļa ielas pārbūve vēl nav pilnībā pabeigta – brauktuvei pagaidām netiks ieklāta asfaltbetona virskārta jeb dilumkārta. Pašvaldība skaidro, ka ielai piegulošajās teritorijās vēl nav izveidota apbūve un tās attīstības laikā būs nepieciešams izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem inženiertīkliem. Lai turpmākie būvdarbi nesabojātu jauno segumu, tā ieklāšana atlikta. Arī pašreizējā satiksmes intensitāte būtiski neietekmējot ielas izmantošanu.
Atjaunots bruģis vairākās ielās
Seguma remontdarbi veikti arī vairākās vietās, kur atjaunots bruģis un novērsti seguma bojājumi.
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Rūpniecības ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nomainītas ceļa apmales un daļēji atjaunots bruģakmens segums 23 kvadrātmetru platībā. Stāvvietā izveidotas arī atdalošās līnijas, demontētos bruģakmeņus aizstājot ar baltiem.
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Rubenes ielā 9A izbūvēta iebrauktuve 18 kvadrātmetru platībā. Nomainītas apmales, atjaunots asfaltbetona segums gar tām un ieklāts lietots bruģakmens.
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Annas ielā pie ēkas Nr. 6 atjaunots bruģakmens segums 137 kvadrātmetru platībā un nomainītas trotuāra apmales.
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Remontdarbus veica SIA “Imberteh”. To kopējās izmaksas bija 16 225,50 eiro.
Bedrītes labotas vairāk nekā 6000 kvadrātmetru platībā
Asfaltbetona bedrīšu remontdarbi Valmierā sākās martā un turpinājās dažādās pilsētas ielās. Prioritāri tiek novērsti tie seguma bojājumi, kas rada lielāko apdraudējumu satiksmei.
Pēc ziemas sezonas remontdarbus sāk, tiklīdz laikapstākļi ir tehnoloģiski piemēroti. Bedrīšu labošanai pēc iespējas izmanto karsto asfaltbetonu, jo tas ļauj panākt ilgāku remonta kalpošanas laiku. Savukārt ielās, kurās tuvākajos gados plānoti apjomīgāki atjaunošanas vai pārbūves darbi, novērš tikai bīstamākos bojājumus.
Ziemā bedrīšu labošanai izmanto citu tehnoloģiju, un darbi tiek veikti tikai izņēmuma gadījumos, kad nepieciešams nekavējoties novērst īpaši bīstamus seguma bojājumus. Tā kā ziemas apstākļos šādam remontam ir īslaicīgs efekts, to izmanto tikai neatliekamās situācijās.
Šogad asfaltbetona bedrīšu remontdarbi Valmierā veikti 6380 kvadrātmetru platībā, bet ielās ar virsmas apstrādi – 670 kvadrātmetru platībā. Pašvaldība norāda, ka vairākās vietās remonts veikts atkārtoti, jo intensīvas satiksmes un seguma nolietojuma dēļ bedres var veidoties no jauna.
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Darbus veic SIA “Sidlu Ceļi”, bet to apjomu un vietas nosaka Valmieras novada Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvalde, ņemot vērā ielu seguma apsekošanas rezultātus.
Turpinās arī grants ielu uzturēšana
Šogad Valmierā grants ielu planēšana veikta piecas reizes, bet atsevišķās ielās – vēl vienu reizi. Pirms ziemas un pastāvīga sala iestāšanās plānots to atkārtot vēl vienu vai divas reizes atkarībā no laikapstākļiem.
Lai sausā laikā mazinātu grants ielu putēšanu, maija beigās veikta arī to atputekļošana, izmantojot putekļu absorbentu. Šādu apstrādi pilsētā veic reizi sezonā.
Grants ielu uzturēšanas darbus veic SIA “Valmieras ceļi”.
Valmierā īstenoti un turpinās arī lielāki ielu pārbūves projekti
Līdztekus ikdienas uzturēšanas un seguma atjaunošanas darbiem Valmierā dažādās stadijās turpinās vairāki apjomīgāki infrastruktūras projekti. Būvdarbi notiek Matīšu šosejā un tās krustojumā ar Ķieģeļu ielu, Jāņa Endzelīna ielā, Grants ielā un Pāvila Rozīša ielā.
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Savukārt šogad pārbūves darbi noslēgušies autoceļā V184 Dumbrāji–Zeiboti, Cēsu ielas posmā, Pleskavas ielā un Zāļu ielas posmā. Tāpat izbūvēta jauna, 3,1 kilometru gara gājēju un velosipēdistu infrastruktūra, kas savieno Valmieras Industriālo parku ar pilsētu.