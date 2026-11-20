Valmierā skatāma filma par leģendāro latviešu alpīnistu Teodoru Ķirsi - apkopoti arī iepriekš nepublicēti kadri
Novembrī Valmieras kinoteātrī “3D Cinema” būs skatāma dokumentālā filma “Ceļš nekad nebeidzas” (“The Road Never Ends”), kas vēsta par vienu no spilgtākajām personībām Latvijas alpīnisma vēsturē – Teodoru Ķirsi, kuru daudzi pazina kā Tedi. Filmas veidotāji tās tapšanā ieguldījuši četrus gadus, apkopojot vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu, tostarp iepriekš nepubliskotus kadrus no alpīnista dzīves un ekspedīcijām.
Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma Teodora Ķirša vārds cieši saistīts ar pirmajiem nozīmīgajiem Latvijas alpīnistu sasniegumiem pasaules augstākajās virsotnēs. Filma ļauj iepazīt ne tikai viņa kāpienus kalnos, bet arī paša alpīnista dzīvesstāstu, izvēles un cilvēkus, kuri bijuši līdzās.
Četru gadu laikā apkopoti unikāli arhīva materiāli
Filmas tapšana ilga četrus gadus. Šajā laikā Latvijā un ārvalstīs tika meklēti, apzināti un pētīti vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu. To vidū ir arī līdz šim publiski nerādīti kadri no Teodora Ķirša dzīves un ekspedīcijām.
Materiāli iegūti dažādos arhīvos un privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs, tostarp Nepālas Himalajos un Jaunzēlandē. Īpaša nozīme filmā ir paša Ķirša uzņemtajiem kadriem, personīgajiem pierakstiem un dienasgrāmatām, kas ļauj uz viņa dzīvi un alpīnisma gaitām paraudzīties no paša Teda skatpunkta.
Stāstu papildina arī cilvēku atmiņas, kuri kopā ar Ķirsi kāpuši kalnos un bijuši viņa dzīves un ekspedīciju līdzgaitnieki. Filmā piedalās alpīnisti Imants Zauls, Ilgvars Pauls, Juris Ulmanis un citi.
Filmas autors un režisors Viktors Buda uzsver, ka šis nav tikai stāsts par cilvēku, kurš Latvijas vārdu aiznesa līdz pasaules augstākajām virsotnēm. Tas ir arī stāsts par draudzību, zaudējumiem, izvēlēm un neatlaidību.
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“Teodora Ķirša neapšaubāmi ir viena no Latvijas alpīnisma spilgtākajām personībām. Viņa dzīves ceļš no padomju laika līdz neatkarīgai Latvijai ir stāsts par cilvēku, kurš, neraugoties uz apstākļiem un grūtībām, vienmēr turpināja iet uz priekšu un meklēt nākamo virsotni. Tas ir stāsts par izvēlēm, draudzību, zaudējumiem un vēlmi sev pierādīt, ka vēl viens solis ir iespējams,” stāsta Buda.
Viņš piebilst, ka virsotne Ķirša dzīvē nekad nav bijusi galamērķis – pēc katra kāpuma sākās nākamais ceļš. Režisora ieskatā, tāpēc filma ir ne tikai par kalniem, bet arī par cilvēka spēju doties tālāk, pat ja ceļš kļūst grūts.
Valmierā paredzēti četri filmas seansi
Latvijas lielākajos reģionu kinoteātros un mazākās kino izrādīšanas vietās dokumentālo filmu sāks demonstrēt no 13. novembra.
Valmieras kinoteātrī “3D Cinema” filma būs skatāma 13., 15., 17., 18. un 22. novembrī. Informācija par seansu laikiem un biļešu iegādi pieejama kinoteātra kasē vai tīmekļvietnē.
Teodors Ķirsis – viens no Latvijas alpīnisma celmlaužiem
Teodors Ķirsis (1942–2003) ar alpīnismu sāka nodarboties studiju laikā – 1968. gadā. Viņš sasniedza visas Padomju Savienības teritorijā esošās virsotnes, kuru augstums pārsniedz 7000 metru: Komunisma, Uzvaras, Koržeņevskas, Ļeņina un Hantengri virsotni. Par šo sasniegumu viņš saņēma “Sniega leoparda” titulu.
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Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Ķirsis pievērsās augstkalnu kāpšanai Himalajos. 1993. gadā pirmās Latvijas Himalaju ekspedīcijas laikā viņš kopā ar Imantu Zaulu un Ilgvaru Paulu uzkāpa 8167 metrus augstajā Dhaulāgiri virsotnē.
Savukārt 1995. gada 14. maijā Ķirsis kopā ar Zaulu kļuva par pirmajiem Latvijas alpīnistiem, kuri sasniedza pasaules augstāko virsotni – Everestu (8848 metri).
Līdz 2002. gadam Ķirsis kopā ar Zaulu bija sasniedzis visu kontinentu augstākās virsotnes, izpildot prestižo “Seven Summits” programmu. Savas dzīves laikā viņš vadīja vairāk nekā 50 kalnu ekspedīciju un sarakstīja divas grāmatas par alpīnismu.
2003. gada 9. decembrī Teodors Ķirsis gāja bojā Jaunzēlandes Alpos, Kuka kalnā (3754 metri), kopā ar pārējiem trim ekspedīcijas dalībniekiem – Ilmāru Bernānu, Eviju Ķirsi un Aivaru Prošenkovu.