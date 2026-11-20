Latvijā šobrīd darbojas 1363 depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas.
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Šodien 05:45
Izdevās bez aizķeršanās nodot visas pudeles taromātā? Laiks pirkt loterijas biļeti! Latvijas taromātu sistēmas spožums un posts
Pudeļu un skārdeņu nodošanai taromātā vajadzētu būt ātram un vienkāršam procesam, taču realitātē tas ne vienmēr tā ir. Garas rindas, pārpildīti vai nestrādājoši taromāti un iepakojumi, kurus iekārta spītīgi atsakās pieņemt, daudziem ir labi pazīstamas situācijas.
Lai gan depozīta sistēma Latvijā darbojas jau teju piecus gadus, jautājums par tās ērtumu joprojām ir aktuāls. Vai tuvākajā laikā gaidāmi uzlabojumi, kas iedzīvotājiem atvieglos pudeļu nodošanu? To Jauns.lv skaidroja sarunā ar SIA "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētāju Miku Stūrīti.