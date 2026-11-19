Jaunajam veselības ministram Staņēvičam slimnīcas atgādina: ar labām iecerēm vien nepietiks
Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību un samazinātu pacientu gaidīšanas laiku, vajadzīgs skaidrs finansējuma un personāla nodrošinājums visos aprūpes līmeņos un visā Latvijā, informēja Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB), sveicot Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdībā veselības ministra amatam apstiprināto Normundu Staņēviču.
Biedrība atzinīgi vērtē valdības deklarācijā ietvertās ieceres stiprināt primāro aprūpi, uzlabot pakalpojumu pieejamību pacientiem un samazināt gaidīšanas laiku. Reizē LSB uzsver, ka šo mērķu īstenošanai nepieciešams pietiekams finansējums un kvalificēts personāls gan Rīgā, gan reģionos.
Biedrība skaidro, ka primārā, sekundārā un terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi ir savstarpēji saistīti. Ja kāds posms ir vājš vai nepietiekami finansēts, pacienti vai nu ilgāk gaida palīdzību, vai nonāk citā, mazāk piemērotā un dārgākā aprūpes posmā. Visvairāk šīs sekas izjūt tieši pacienti, tāpēc valsts finansētajai veselības aprūpei vajadzīga pieeja, kas vienlaikus aptver visus līmeņus un visu Latvijas teritoriju.
LSB valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš uzsver, ka pacientam jābūt droši pieejamai palīdzībai gan pie ģimenes ārsta un speciālista, gan slimnīcā, turklāt palīdzības pieejamība nedrīkst būt atkarīga no dzīvesvietas.
Biedrība par vērtīgu uzskata Staņēviča pieredzi slimnīcu vadībā, vadot Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pagaidu padomi. LSB ieskatā šī pieredze ļauj ministram izprast, kā ikdienā jāsaskaņo pacientu vajadzības, ārstniecības personu darbs un pieejamie resursi.
"Šī pieredze ir vērtīga, jo ministrs zina, kas slimnīcā notiek aiz sienām, taču valsts finansētas veselības aprūpes spēks ir tās sistēmiskumā," pauž Bērziņš.
LSB aicina jauno ministru uz konstruktīvu un regulāru sadarbību, paužot gatavību sniegt datus, analīzi un praktisko pieredzi veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai un pacientu ceļa uzlabošanai tajā.
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Kā ziņots, Saeima apstiprinājusi jauno Ministru kabinetu, kurā pārstāvēts "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem strādās arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.
Veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Staņēvičs. Staņēvičs bijis Kulberga studiju biedrs. Viņš ieguvis izglītību starptautiskajā uzņēmējdarbības vadībā Tallinas "Concordia International University" un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Profesionālo pilnveidi viņš turpinājis arī Hārvarda Biznesa skolā.
Staņēvičs strādājis uzņēmumā "Deloitte Latvia", bijis "Ventspils naftas" finanšu direktors, laikraksta "Diena" valdes priekšsēdētājs, "Rīgas piena kombināta" vadītājs un "Food Union Europe" ģenerāldirektors. Kopš 2023. gada maija viņš salīdzinoši neilgu laiku vadīja Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kā arī iepriekš vadījis Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomi.