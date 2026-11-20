Lestenes muzejā atklāta Latvijas Kara muzeja veidota ekspozīcija
Lestenes muzejā atklāta Latvijas Kara muzeja veidotā ekspozīcija “Likteņu strops”, kas, veltīta Kurzemes kauju stāstiem un karavīru likteņiem, apmeklētājiem būs pieejama no 23. decembra. Projekts, īstenots ar valsts, pašvaldības un ziedotāju atbalstu, iezīmē nozīmīgu soli Lestenes piemiņas vietas attīstībā.
10. novembrī, Lestenes muzejā svinīgi atklāta Latvijas Kara muzeja veidotā ekspozīcija “Likteņu strops”, kas veltīta latviešu karavīru likteņiem un Otrā pasaules kara notikumu piemiņai. Apmeklētājiem tā būs pieejama no 23. decembra.
Jaunā ekspozīcija stāsta par Kurzemes kaujām, īpašu uzmanību pievēršot tieši karavīru pārdzīvojumiem un dzīvesstāstiem. Tā aicina apmeklētājus iepazīt vēstures notikumus un aizdomāties par kara atstātajām sekām cilvēku dzīvēs.
Ekspozīcijas izveide ir nozīmīgs solis Lestenes piemiņas vietas attīstībā. Kopā ar Lestenes Brāļu kapu memoriālo kompleksu tā veido vienotu vēsturiskās atmiņas un piemiņas vietu, palīdzot saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Latvijas militārās vēstures liecības.
Ideja par ekspozīcijas izveidi aizsākās 2020. gadā, kad organizācija “Daugavas Vanagi” nodeva Tukuma novada pašvaldībai telpas Lestenes muzeja attīstībai. Projekta īstenošanā nozīmīgs bijis Tukuma novada pašvaldības, Kultūras ministrijas un organizācijas “Daugavas Vanagi” Centrālās valdes un Latviešu karavīru piemiņas biedrības “Lestene” priekšsēdētāja Aivara Sinkas ieguldījums.
Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Lestene”, piesaistot valsts, pašvaldības un ziedotāju finansējumu, 2022. gadā uzsāka muzeja ēkas pārbūvi, kas tika pabeigta 2025. gada nogalē. Šim mērķim Ministru kabinets 2024. gadā atbalstīja Aizsardzības ministrijas iniciatīvu piešķirt pašvaldībai 175 000 eiro, bet 2025. gadā – papildu 250 000 eiro būvdarbu pabeigšanai. 2026. gadā Ministru kabinets atbalstīja finansējuma piešķiršanu Lestenes muzeja ekspozīcijas izveidei. Otrā pasaules kara notikumiem Kurzemē veltītajam projektam no Aizsardzības ministrijas budžeta tika piešķirti 58 000 eiro.
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No 2027. gada marta Lestenes muzejs būs Latvijas Kara muzeja filiāle.
Avots: Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa