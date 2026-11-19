Drīzumā pabeigs ielu remontdarbus
Jūrmalā noslēgumam tuvojas šogad plānotie ielu remonti un autostāvvietu izbūve, tostarp pie Mellužu estrādes un Skolas ielas iekšpagalmos, kur kopumā izveidotas jaunas stāvvietas un atjaunota infrastruktūra, informē pašvaldībā.
Drīzumā tiks pabeigta ielu un celiņu pārbūve un autostāvvietu izbūve pie Mellužu estrādes, autostāvvietu izbūve Mūzikas ielā un zemesgabalā starp Mellužu prospektu un Mūzikas ielu. Kopumā izbūvētas 64 autostāvvietas, tajā skaitā četras autostāvvietas paredzētas autobusiem.
Līdz ar autostāvvietu izbūvi izbūvēta arī lokālās lietusūdens kanalizācijas novadīšanas, uzkrāšanas un infiltrācijas sistēma. Būvdarbus veic SIA “Liktenis”.
Līdz ar rudens sezonas sākumu noslēgumam tuvojas visi šogad plānotie ielu remonti, autostāvvietu izbūve iekšpagalmos Skolas ielā un pie Mellužu estrādes; pabeigti plānotie meliorācijas grāvju tīrīšanas darbi.
Oktobrī tika pabeigti šogad plānotie asfalta seguma nomaiņas darbi maģistrālajās ielās. Izņēmums ir Slokas ielas posms no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slokas ielai 61, kur, saskaņojot darbu veikšanas grafiku ar SIA “Jūrmalas ūdens” plānotiem darbiem, seguma virskārtas atjaunošanas darbi pārcelti uz nākamo gadu.
Asfaltbetona seguma nomaiņas darbi veikti kopumā 11 maģistrālo ielu posmos, 12 grantētajām ielām veikta dubultās virsmas apstrāde, kas nodrošinās izturīgāku un vienmērīgāku segumu, samazinās putēšanu, uzlabos ielu ekspluatāciju, kā arī vides kvalitāti.
Atbilstoši plānotajam jau vasaras mēnešos bija pabeigta arī grantēto ielu dubultā virsmas apstrāde 12 ielās (ielu sarakstu skatīt kartē!), kā arī meliorācijas grāvju tīrīšana.
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Maģistrālo ielu remontu un grantēto ielu dubultās virsmas apstrādi, kā arī meliorācijas grāvju tīrīšanas un uzturēšanas darbus veica SIA “Liktenis”.
Noslēgumam tuvojas pagājušā gada oktobrī sāktie būvdarbi Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32A namu iekšpagalmos. Būvdarbu laikā veikta ielas seguma atjaunošana un jaunu gājēju celiņu izbūve, kā arī autostāvvietu izbūve vairāk nekā 100 automašīnām. Izbūvēts jauns elektroapgādes tīkls, uzstādīti jauni apgaismojuma balsti un energoefektīvi gaismekļi. Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz šā gada beigām, tos veic SIA “Ribetons ceļi”.
Drīzumā tiks pabeigta ielu un celiņu pārbūve pie Mellužu estrādes, autostāvvietu izbūve Mūzikas ielā un zemesgabalā starp Mellužu prospektu un Mūzikas ielu. Kopumā izbūvētas 64 autostāvvietas, tajā skaitā četras autostāvvietas paredzētas autobusiem.
Līdz ar autostāvvietu izbūvi izbūvēta arī lokālās lietusūdens kanalizācijas novadīšanas, uzkrāšanas un infiltrācijas sistēma. Būvdarbus veic SIA “Liktenis”.
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