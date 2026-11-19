Pieci Latvijas skolēni paveic ko iespaidīgu - mūsu valsts pēc 13 gadiem atkal triumfē starptautiskā matemātikas olimpiādē
Latvijas skolēnu komanda izcīnīja pārliecinošu uzvaru 37. starptautiskajā komandu matemātikas olimpiādē “Baltijas ceļš”, kas no 12. līdz 16. novembrim norisinājās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Sacenšoties ar vēl desmit valstu komandām, Latvijas skolēni ieguva 80 no 100 iespējamajiem punktiem un izcīnīja 1. vietu. Iepriekš mūsu komanda uzvarēja 2013. gadā.
Latviju olimpiādē pārstāvēja pieci skolēni: Luka Vladimirovs un Reinis Bartkevičs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Petr Shvab no RTU Starptautiskās Zinātņu un tehnoloģiju skolas, Ēriks Ariels Šulzingers no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Ilans Bagātais no Tālmācības vidusskolas “Vidusskola.com”.
Olimpiādes dalībniekiem četrarpus stundu laikā bija kopīgi jāatrisina 20 sarežģīti uzdevumi algebrā, ģeometrijā, kombinatorikā un skaitļu teorijā. Latvijas komanda pilnībā atrisināja 15 uzdevumus, kopumā iegūstot 80 punktus – augstāko uzvarētāju rezultātu pēdējo piecu gadu laikā. Īpaši veiksmīgs bija sniegums algebrā, kur Latvijas skolēni ieguva maksimālo punktu skaitu, ievērojami pārspējot pārējās komandas. Otro vietu olimpiādē izcīnīja Polija, savukārt Vācija ierindojās piektajā vietā.
“Joprojām grūti noticēt tam, ka mums izdevās uzvarēt, pie tam ar tādu punktu pārsvaru pār citām komandām. Komandā sadarbība strādāja izcili, lielākais prieks par tiem risinājumiem, kur mēs apvienojām idejas no vairākiem dalībniekiem. Rezultāts parāda, ka Latvijas matemātikas līmenis motivētiem skolēniem ir ļoti augsts un var pārspēt valstis ar desmitiem reižu vairāk iedzīvotāju,” stāsta Latvijas komandas dalībnieks Luka Vladimirovs.
Olimpiāde “Baltijas ceļš” atšķiras no tradicionālajām matemātikas olimpiādēm ar komandu darba principu. Dalībnieki uzdevumus risina kopīgi, tādēļ līdzās padziļinātām matemātikas zināšanām būtiska ir prasme sadarboties, izvērtēt dažādas risinājumu pieejas un apvienot komandas biedru idejas. Latvijas komandas panākums apliecina ne tikai skolēnu individuālās spējas, bet arī veiksmīgu savstarpējo sadarbību.
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Kā uzsver Latvijas komandas vadītājs Ilmārs Štolcers un vadītāja vietnieks Kristaps Lāss, nozīmīgs priekšnoteikums uzvarai bija skolēnu mērķtiecīgā gatavošanās un vēlme papildus trenēties. Pirms olimpiādes skolēni paši rosināja organizēt vairāk treniņolimpiāžu nekā ierasts. Būtiska loma panākuma sasniegšanā ir arī matemātikas olimpiāžu pasniedzēju ilggadējam darbam, attīstot talantīgo skolēnu zināšanas un prasmes. Organizatorisko atbalstu sagatavošanās procesā sniedza Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skola un Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.
Starptautiskā komandu matemātikas olimpiāde “Baltijas ceļš” notiek kopš 1990. gada. Tajā tradicionāli piedalās desmit Baltijas jūras reģiona valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Islandes – skolēnu komandas. Šogad sacensībām kā vieskomanda pievienojās arī Ukraina. Olimpiādes nosaukums ir simboliska atsauce uz 1989. gada Baltijas ceļu, uzsverot sadarbības un vienotības nozīmi.