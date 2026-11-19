“Policijā notiek attīrīšanās!” Dombrava paziņo par vairāku policistu aizturēšanu aizdomās par sevišķi smagiem noziegumiem
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajos tīklos pavēstījis, ka aizturēti vairāki policisti, kurus tur aizdomās par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.
"Policijā notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus," pauž politiķis.
"Paldies policistiem, kas godprātīgi strādā mūsu valsts labā! Turpmāku lietas virzību ir pārņēmis Iekšējais drošības birojs. Viens no jaunās valdības deklarācijas punktiem ir apņemšanās uzsākt darbu pie policijas darbības pilnveides," piebilda Dombrava.
Policija notiek attīrīšanās. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir aizturēti negodprātīgi policisti, kuri ir pastrādājuši vairākus sevišķi smagus noziegumus. Paldies policistiem, kas godprātīgi strādā mūsu valsts labā! Turpmāku lietas virzību ir pārņēmis Iekšējais drošības birojs. Viens no jaunās valdības deklarācijas punktiem ir apņemšanās uzsākt darbu pie policijas darbības pilnveides.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) November 19, 2026
Pagaidām ne Valsts policija, ne Iekšējās drošības birojs plašākus komentārus par notikušo nav snieguši.