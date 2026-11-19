Pēc neveiksmes vēlēšanās Siliņa vēlas pārmaiņas "Jaunajā vienotībā" - pati uz valdi vairs nekandidēs
"Jaunā vienotība" (JV) vēlētos vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, izriet no bijušās premjerministres, Saeimas deputātes Evikas Siliņas (JV) teiktā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma".
Viņa skaidroja, ka aizvien notiek diskusijas par to, vai JV uzticēs vadīt kādu komisiju. Siliņa uzskata, ka viņas pieredze un atpazīstamība varētu būt noderīga Saeimas Eiropas lietu komisijas darbā, tāpēc JV par to pieteikusi sarunas.
Vienlaikus Siliņa atzina, ka vēlētos strādāt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
Komentējot JV nākotni, Siliņa, kura patlaban ir tās valdes priekšsēdētāja, teica, ka uz apvienības valdi nekandidēs. Viņasprāt, partiju apvienībai vajadzīgs restarts, un būšana opozīcijā tam esot labs laiks.
Viņa sprieda, ka varbūt jāpadomā par vairāk latviski domājošu partiju apvienošanu.
Kā ziņots, pēc 15. Saeimas vēlēšanām partijas "Vienotība" vadība paziņoja par lēmumu rīkot jaunas valdes vēlēšanas. Partijas kongress, kurā paredzētas priekšsēdētāja, valdes un citu institūciju vēlēšanas, notiks novembra beigās.
Siliņa iepriekš norādījusi, ka vēlēšanu rezultāti partijai kalpojuši kā signāls kritiski izvērtēt līdzšinējo darbību un īstenot pārmaiņas. Savukārt līdzšinējais partijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics skaidrojis, ka lēmums par kongresa sasaukšanu un jaunas vadības vēlēšanām pieņemts jau 5. oktobrī notikušajā valdes sēdē.
15. Saeimas vēlēšanās "Jaunā vienotība" ieguva septiņus deputātu mandātus, ierindojoties sestajā vietā. Savukārt par vēlēšanu uzvarētāju kļuva "Apvienotais saraksts", kas ieguva 41 vietu parlamentā.
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"Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība izveidojuši jauno valdību, "Jauno vienotību" atstājot opozīcijā.
Patlaban turpinās darbs pie Saeimas komisiju izveides. "Apvienotais saraksts" norādījis, ka to vadība varētu tikt uzticēta arī daļai opozīcijas partiju.