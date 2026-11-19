Kulberga valdība ķeras pie derusifikācijas - plāno ierobežot krievu valodu publiskajā telpā
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdība apņēmusies veidot tiesisku pamatu krievu valodas ierobežošanai publiskajā telpā, liecina jaunā Ministru kabineta deklarācija par iecerēto valdības darbību 15. Saeimas pilnvaru laikā.
Valdības darba plāna iekļauts punkts, kurā solīts pieņemt "deklarāciju par derusifikāciju", ar kuru paredzēts "nostiprināt akadēmiķu, vēsturnieku un sociolingvistu ieteikumus un veidot tiesisku pamatu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanai".
Ministru kabineta deklarācijas sadaļā par valodu, medijiem un kultūru nav sīkāk izskaidrots, kādus krievu valodas lietošanas ierobežojumus valdība iecerējusi un kā tos plānots juridiski nostiprināt.
Kulberga valdība arī apņēmusies stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā un informatīvajā telpā un darba vidē. Savukārt Valsts valodas centru paredzēts veidot par neatkarīgu iestādi, stiprinot tā kapacitāti un neitralitāti.
Mediju jomā valdība sola valsts atbalstu nacionālajiem, reģionālajiem un diasporas masu medijiem, kas saturu veido tikai latviešu valodā. Deklarācijā uzsvērts, ka šāda atbalsta mērķis būs nodrošināt kvalitatīva, analītiska un daudzveidīga mediju satura veidošanu.
Attiecībā uz sabiedrisko mediju valdība apņēmusies atbalstīt tā politisko neitralitāti, viedokļu daudzveidības un valsts valodas lomas stiprināšanu. Tāpat valdība sola atbalstīt sabiedriskā medija darbības nepārtrauktību krīzes situācijās un atbilstību nacionālās drošības situācijai.
Kultūras nozarē valdība solās pakāpeniski tuvināt atalgojumu Baltijas valstu līmenim un sasniegt sabiedriskā sektora vidējo algas līmeni. Konkrēti termiņi tam gan nav paredzēti.
Valdība sola atbalstīt Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmu un dziesmu svētku kustību, nostiprinot solidāru atbildību starp valsti un pašvaldībām.
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Tāpat valdība veikšot kultūras kā nacionālās drošības daļas līdzvērtīgu iekļaušanu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā "Latvija 2050" un Nacionālajā attīstības plānā 2028.-2034. gadam.
Šajā deklarācijas sadaļā valdība arī apņēmusies atbalstīt Latvijas kultūru un nacionālo identitāti, stiprināt demokrātijas vērtības, atklātību un dialogu ar pilsonisko sabiedrību.
Jau ziņots, ka Saeima otrdien ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Kulberga veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Jaunajā valdībā līdzās politiski deleģētiem ministriem strādās arī vairāki bezpartejiski nozares eksperti.