“Kādēļ šīs zināšanas nav liktas lietā?” Eksperts apšauba pārmaiņu iespējas KNAB jaunā vadībā
Jāņa Rozes virzīšana Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam, visticamāk, nenozīmēs būtiskas pārmaiņas iestādes darbā, pauda domnīcas "Providus" asociētais pētnieks Valts Kalniņš.
Viņš norādīja, ka Roze līdz šim nav publiski stāstījis par savu redzējumu KNAB attīstībai un iecerētajām pārmaiņām, tāpēc patlaban nav skaidrs, vai viņš būtu gatavs būtiski mainīt iestādes darbu.
Eksperts pauda - pastāv arī iespēja, ka turpināsies KNAB līdzšinējā stagnācija.
Pētnieks uzsvēra, ka no KNAB priekšnieka sabiedrība sagaida divas būtiskas lietas - spēju atklāt vairāk augsta līmeņa un liela mēroga korupcijas lietu, kā arī publiski uzņemties līderību korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, aizstāvot nepieciešamās pārmaiņas.
Kalniņš pieļāva, ka, ņemot vērā Rozes līdzšinējo darbu KNAB, viņam varētu būt laba izpratne par to, kā efektivizēt liela mēroga korupcijas lietu atklāšanu, tomēr, ja tā ir, tad kādēļ šīs zināšanas nav liktas lietā.
Viņš arī norādīja, ka Roze līdz šim strādājis samērā noslēgti un distancēti no sabiedrības, tāpēc nav skaidrs, vai viņš spēs uzņemties publiska līdera lomu.
Kā skaidroja Kalniņš, lai gan operatīvajā darbā plaša publiskā komunikācija nav nepieciešama, KNAB priekšniekam jāspēj publiski paust iestādes nostāju.
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Kalniņš piebilda, ka arī līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume ar laiku vairs neizrādīja vēlmi virzīt pārmaiņas un amatu atstāja pie pirmās iespējas.
Jau ziņots, ka "Sabiedrība par atklātību - Delna" ("Delna") aicinājusi Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību.
"Delna" norādīja, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
Pēc organizācijas domām, kandidātam būtu jāizskaidro, kā viņš vērtē biroja līdzšinējo darbu un kā plāno uzlabot korupcijas apkarošanas efektivitāti. Lai gan Roze desmit gadus ieņem KNAB priekšnieka vietnieka amatu, plašākai sabiedrībai viņš ir maz pazīstams, teikts paziņojumā.
"Delna" arī norādīja, ka viena no KNAB problēmām pēdējos gados bijusi iestādes noslēgtība un nepietiekama komunikācija ar sabiedrību. Organizācija uzskata, ka biroja prioritātes un darba rezultātus iespējams skaidrot, neizpaužot izmeklēšanas noslēpumu.
Šajā jautājumā "Delna" pievienojas ģenerālprokurora Armīna Meistera paustajam, ka nākamajam KNAB priekšniekam jādemonstrē skaidrs stratēģiskais redzējums un konkrēts plāns biroja darba stagnācijas pārvarēšanai. Ģenerālprokurors pēc konkursa noslēguma norādīja, ka neviens no pretendentiem viņu nav pārliecinājis, un aicināja atlases komisiju nevirzīt nevienu kandidātu.
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Savukārt "Delna" pēc konkursa noslēguma plāno iesniegt priekšlikumus KNAB priekšnieka atlases kārtības pilnveidošanai, tostarp paredzot vadības kompetenču izvērtēšanu, piesaistot profesionālu personāla atlases uzņēmumu.
Kā vēstīts, Valsts kancelejā pagājušajā nedēļas nogalē informēja, ka KNAB priekšnieka amata konkursa komisija nolēmusi ieteikt šim amatam virzīt Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.