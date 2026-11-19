Ceturtdien uzlīs un gaiss būs visai silts.
Sabiedrība
Šodien 07:29
Ceturtdien Latvijā valdīs mākoņi un lietus, taču gaiss būs salīdzinoši silts
Ceturtdien, 19. novembrī, Latvijā saglabāsies apmācies laiks, kas vietām īslaicīgi skaidrosies, un daudzviet valstī uzlīs, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra sasniegs +5..+9 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē - rietumu vējš. Dažviet Vidzemē gaidāma migla.
Rīgā debesis klās mākoņi, dažbrīd gaidāms neliels lietus, lēns līdz mērens dienvidu vējš pāries dienvidrietumu vējā un gaisa temperatūra būs +7..+8 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 979 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 986 hektopaskāliem Latgalē.