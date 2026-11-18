18. novembra svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas, 18. novembra, vakarā Rīgas pilī rīkoja tradicionālo svinīgo ...
FOTO: prominences, politiķi un izsmalcināti vakartērpi - ieskats 18. novembra svinīgajā pieņemšanā Rīgas pilī
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas vakarā Rīgas pilī rīkoja tradicionālo svinīgo svētku pieņemšanu.
Uz valsts augstākā līmeņa protokola pasākumu bija aicināti vairāki simti viesu – valsts augstākās amatpersonas, bijušie valsts vadītāji, ārvalstu diplomāti, kā arī kultūras, sporta, zinātnes un uzņēmējdarbības pārstāvji.
Viesu vidū šogad dominēja izsmalcināta klasika un svētkiem pieskaņoti akcenti. Dāmas visbiežāk izvēlējās garas melnas vakarkleitas – tostarp no samta vai ar smalkām, caurspīdīgām detaļām –, kā arī karmīnsarkanus tērpus, ko papildināja zeltaini fliteri, šampanieša toņa žaketes un spīdīgi aksesuāri. Savukārt kungi lielākoties bija tērpušies klasiskos melnos smokingos un tumšos uzvalkos, ko daudzi atsvaidzināja ar Latvijas karoga krāsām pieskaņotiem bordo toņa tauriņiem vai kaklasaitēm.
Svinīgā pieņemšana Rīgas pilī noslēdza valsts svētku oficiālo vakara programmu pēc svētku koncerta Latvijas Nacionālajā teātrī un Valsts prezidenta uzrunas pie Brīvības pieminekļa.