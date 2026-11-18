Koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai
Trešdienas, 18. novembra, vakarā Latvijas Nacionālajā teātrī norisinājās ikgadējais svinīgais koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai. ...
FOTO: Eleganti tērpi un svētku noskaņa - apskati, kā Kulbergs ar kundzi, Abu Meri, Braže un citi viesi saposušies 18. novembra koncertam
Trešdienas, 18. novembra, vakarā Latvijas Nacionālajā teātrī norisinājās ikgadējais svinīgais koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Uz valsts augstākā līmeņa protokola pasākumu ar ielūgumiem ieradās valsts augstākās amatpersonas, bijušie valsts vadītāji, diplomāti, kā arī sabiedrībā zināmi politikas un kultūras pārstāvji. Starp viesiem pie teātra ieejas bija manāms arī Ministru prezidents Andris Kulbergs ar kundzi, Saeimas deputāts Māris Kučinskis ar kundzi, bijusī ārlietu ministre Baiba Braže ar vīru, bijušais veselības ministrs Hosams Abu Meri ar kundzi un citi aicinātie viesi.
Koncerts tradicionāli norisinājās Latvijas Nacionālajā teātrī – vietā, kur 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. Svētku vakaru atklāja ar Latvijas valsts himnu, kam sekoja Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča svinīgā uzruna.
Šī gada koncerta vadmotīvs bija "drosme meklēt un atrast", programmai vedot klausītājus cauri latviešu komponistu radošajiem meklējumiem, sapņiem un idejām – no avangarda darbiem, kas jau kļuvuši par klasiku, līdz plaši pazīstamām un iemīļotām melodijām.