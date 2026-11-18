Dzintras Gekas-Vaskas dokumentālās filmas "Mātes Sibīrijā" pirmizrāde
Trešdien, 18. novembrī, kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvoja režisores Dzintras Gekas-Vaskas jaunākā dokumentālā filma "Mātes Sibīrijā", kas veltīta 1941. gada ...
FOTO: veltījums izsūtītajām sievietēm - pirmizrādi piedzīvojusi filma "Mātes Sibīrijā"
Trešdien, 18. novembrī, kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvoja režisores Dzintras Gekas-Vaskas jaunākā dokumentālā filma "Mātes Sibīrijā", kas veltīta 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūtītajām latviešu sievietēm.
Filma veidota, izmantojot intervijas, ko fonds „Sibīrijas bērni” kopš 2001. gada 25 gadu garumā vācis ekspedīcijās. Tajās savās atmiņās dalās sievietes, kuras 1941. gadā deportēja uz Sibīriju, un viņu bērni. Filma stāsta par māšu spēku un izturību, par cīņu ar badu, aukstumu un neziņu un par visu, ko viņas bija gatavas darīt, lai nosargātu savus bērnus.
Kā norādījusi režisore Dzintra Geka-Vaska, šī ir pirmā filma ciklā, kuras uzmanības centrā ir tieši mātes. Ja līdz šim vairāk runāts par izsūtīto bērnu likteņiem, tad šis darbs godina sievietes, kuras iznesa smagāko nastu, lai viņu bērni spētu izdzīvot.
Pēc svētku vakara pirmizrādes kinoteātrī "Splendid Palace" filmu "Mātes Sibīrijā" būs iespējams noskatīties arī citu Latvijas pilsētu kinoteātros un kultūras namos.