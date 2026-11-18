18. novembra lāpu gājiens Rīgā, 2026
Trešdien, 18. novembrī, Rīgā norisinājās ikgadējais lāpu gājiens, kurā, godinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem un degošām lāpām ...
FOTO: uguns upe cauri Rīgai - 18. novembra vakarā galvaspilsētu izgaismo tradicionālais lāpu gājiens
18. novembra vakarā Rīgas ielas piepildīja lāpu gājiena dalībnieki. Degošas lāpas un sarkanbaltsarkanie karogi rokās – šādi dažādu paaudžu rīdzinieki un pilsētas viesi godināja Latvijas dzimšanas dienu. Gājienā piedalījās gan pieaugušie, gan ģimenes ar bērniem.
Nacionālās apvienības (NA) rīkotais svētku pasākums iesākās ar koncertu pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa skvērā Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojumā. Tajā uzstājās grupa "Bekars", reperis R2RS (Artūrs Strēlnieks) ar meitu Elizabeti Strēlnieci, kā arī Atis Ieviņš un "The Rock Brothers". Turpat pasākuma dalībnieki varēja saņemt arī lāpas.
Plkst. 18 sākās pats lāpu gājiens, kura dalībnieki devās garām Brīvības piemineklim un Latvijas Nacionālajam teātrim, kur savulaik proklamēta valsts.
Kā iepriekš norādīja NA sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Melkina, lāpu gājiena tradīcija aizsākās 2003. gada 18. novembrī, un tas ir veltījums Latvijai, tās dibinātājiem un brīvības cīnītājiem, kas latviešiem devuši iespēju būt starp tām retajām pasaules tautām, kam ir sava valsts.